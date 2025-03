Vzniká úplne nová krajina, budeme prepisovať mapy: Hodinky tikajú, má sa tak stať do tohto dátumu

Viete, koľko krajín máme na svete? Jedno je isté, ak by ste ich chceli všetky navštíviť, potrebujete veľa času a peňazí. No za tie zážitky by táto investícia nepochybne stála. Možno ste už dokonca aj natrafili na príbeh nejakého cestovateľa, ktorý sa chválil tým, že ich videl všetky. A my iba v dobrom závidíme. No čoskoro sa týmto ľuďom môže status mierne upraviť, pretože im na tomto zozname bude chýbať jedno miesto.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Už v roku 2027 by sa mohlo stať niečo skutočne nezvyčajné — mohli by sme byť svedkami toho, ako vznikne úplne nová krajina. A to sa nedeje každý deň.

Ako k tomu môže dôjsť?

Ostrov Bougainville je síce súčasťou Šalamúnových ostrovov, no technicky patrí pod Papuu Novú Guineu, ktorej súčasťou sa stal v roku 1975. Má autonómnu vládu, no veľmi dobre vie, čo je to krvavý konflikt. Ako približuje Time Out, má asi 300-tisíc obyvateľov.

Tí stále bojujú za jeho nezávislosť. Ako uvádza Daily Express, v referende za ňu hlasovalo až 98,3 % miestnych, čo by mohlo znamenať, že sa stane novou krajinou.

Uskutočnilo sa ešte v roku 2019 a bolo nezáväzné. Viedlo však k úmyslu dotiahnuť tento plán do konca roka 2027. Je tu však podmienka, a to, že tento krok musí prejsť parlamentom Papuy Novej Guinei. K oficiálnemu schváleniu už malo dôjsť v roku 2023, no nestalo sa tak a stále sa to naťahuje.

Či sa teda dočkáme vzniku novej krajiny do roku 2027, ukáže až čas.