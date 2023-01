Vyznáte sa v podivných cestných zákonoch vo svete? Tento kvíz zvládne na 100 % len pravý autíčkar

Už i tie naše zákony sú občas postavené na hlavu.

Po vyskúšaní tohto kvízu ale možno zistíte, že tie slovenské pravidlá nie sú až tak nelogické. Predstavte si, že by vám mohol dať policajt pokutu za to, ak by ste pri platení v drive-through vytiahli telefón. Verte či nie, aj takéto sú pravidlá v niektorých častiach sveta.

Trúfnete si na náš dnešný kvíz?

