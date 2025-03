Vyzliekol sa a ukázal skoro všetko, ľudia to nevedia rozdýchať: Od videa so známym spevákom sa nedá odtrhnúť zrak

Používateľov rozpálila nová kampaň Calvina Kleina, v ktorej žiari Portoričan Bad Bunny, alebo ak chcete Benito Antonio Martínez Ocasio. A fanúšikovia šalejú.

TikTok zaplavili reakcie ľudí, ktorí videli kampaň, v ktorej spevák ukázal takmer všetko.

Ako inak, musel to urobiť, keď propaguje spodnú bielizeň a ešte v sprievode vlastnej skladby s názvom EoO z najnovšieho albumu DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Poriadne horúca reklama, ktorú ľudia nevedia rozdýchať

Oficiálny profil Calvin Klein zverejnil na sociálnej sieti tri príspevky s Bunnym a majú spoločné dve veci — už stihli dosiahnuť milióny pozretí a ľudia v komentároch sa pod nimi poriadne odviazali.

Viacerí spomínajú aj jeho bývalú priateľku Kendall Jenner a priznávajú, že už úplne rozumejú tomu, čo na spevákovi videla.

„Toto ste nám dali zadarmo?“ opýtal sa jeden z komentujúcich. „Nie som Popoluška, ale viem, že toto pasuje,“ dodal niekto ďalší z publika.

„Len kvôli tomuto kúpim môjmu manželovi Calvina Kleina,“ nechýbali ani osobnejšie priznania tohto rázu.

Takmer nahého Bunnyho si obzerajú stále dookola

„Koľkokrát som si pozrela toto video? Áno,“ dodala ďalšia fanúšička. A nebola jediná. Ako reakcia na kampaň sa strhol na TikToku virálny trend, v ktorom ľudia priznávajú, že si skutočne videá s Bunnym púšťajú stále dookola.

Pre lepšiu predstavu, videá s týmito reakciami majú stovky tisíc až milióny pozretí.

Píšu mu pikantné odkazy

Horúcou kampaňou sa pochválil na svojom Instagrame aj samotný Bad Bunny a podelil sa o niekoľko fotografií. A asi tušíte, akého prijatia od publika sa dočkal.

„Môže niekto prísť a resuscitovať ma? Pretože som mŕtva,“ priznala jedna z komentujúcich. Niektoré z reakcií boli ešte pikantnejšie a ľudia sa v nich zdôverili so svojimi najtajnejšími prianiami toho, čo by so spevákom najradšej robili.