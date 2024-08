Vyzerajú ako otec s dcérou, v skutočnosti sú manželia. Bizarný pár schytal množstvo kritiky, tomu vekovému rozdielu neuveríte

Žena, ktorej manžel je od nej o 24 rokov starší, priznala, že si ju často mýlia s jeho dcérou. Kayy Mackenzie má 30 rokov a prvý raz sa so svojím 54-ročným manželom stretla v roku 2019 v krčme a okamžite si padli do oka.

Ako informuje portál Yahoo, zasnúbili sa len dva týždne po prvom rande a vzali sa v decembri v roku 2021. „Keď sme sa prvýkrát stretli, povedal, že si ma všimol hneď, ako som vošla do dverí a pomyslel si, že som žena, ktorú si vezme. Neskôr sme sa rozprávali a bol veľmi milý. Mali sme podobné názory. Bola som veľmi prekvapená, keď som zistila, že má takmer 50 rokov,“ povedala Kayy o Daveyovi.

Vek je podľa nich len číslo

„Nikdy som vo vzťahoch vôbec nezohľadňovala vek, vždy som chcela chlapa, ktorý je odo mňa starší, aby sa o mňa mohol starať. Je smiešne, že on si o mne myslel, že som staršia, keďže ja som si zase o ňom myslela, že je mladší. Ale na veku nezáleží, je to len číslo,“ povedala. Po dvoch týždňoch od prvého stretnutia spolu začali bývať. Kayy prezradila, že keď spolu idú do reštaurácie, ľudia často komentujú, že je milé vidieť otca a dcéru na večeri.

„Vždy vyzerajú zahanbene, keď im poviem, že sme manželia,“ vysvetlila. Kayy tiež prezradila, že síce ich zásnuby boli rýchle, ale ona vedela, že je jej spriaznená duša. Davey má tri deti z predchádzajúcich vzťahov, pričom všetky majú okolo 20 rokov. „On má množstvo životných skúseností a ja ho zase učím moderné veci, napríklad ako správne používať telefón.“

Davey povedal, že na Kayy miluje, že je veľmi láskyplná a hneď vedel, že ona je tá pravá. „Vekový rozdiel si nevšímame. Láska je láska a nie čísla. Naozaj máme veľmi podobný postoj a ona je veľmi zrelá. Najprv som sa trochu hanbil, že ma považujú za jej otca, no teraz ma to nezaujíma,“ povedal Davey.