Markíza prichádza s obrovskou novinkou. Do nového seriálu zlákala obľúbené známe tváre, mnohé by ste v ňom nečakali

Markíza prichádza s novým seriálom, ktorý bude mať podobný charakter ako populárny projekt Klamstvo či Zrada. Pôjde pritom opäť o námet prebratý zo zahraničia. Hlavné postavy budú znova tvoriť známe herecké osobnosti.

Podľa portálu MediaBoom, Markíza by už na jar mala prísť so seriálovým trilerom. Po klamstve a Zrade by tak mala televízia prísť so slovenskou adaptáciou kriminálky Broadchurch. Riešiť by mali prípad smrti jedenásťročného chlapca, ktorého náhla smrť zasiahla komunitu ľudí, ktorí sa začnú navzájom podozrievať. K prípadu privolali dvoch vyšetrovateľov, ktorých by v slovenskej adaptácii mali stvárniť Gabriela Marcinková a Tomáš Maštalír.

Zlákala mnohé hviezdy

Okrem toho podľa informácií portálu Markíza, do nového seriálu stiahla aj herečku Nelu Pociskovú, ktorá bola posledné roky tvárou televízie JOJ. V projekte by mala tiež stvárniť jednu z hlavných postáv, a to matku zavraždeného chlapca. Dôležitej úlohy by sa mal zhostiť aj Ján Dobrík, ktorý už je súčasťou úspešného seriálu Dunaj, k vašim službám.

Kým Nela Pocisková patrila pred niekoľkými rokmi vďaka seriálom Ordinácia v ružovej záhrade či Búrlivé víno k hviezdam Markízy, nakoniec sa začala viac objavovať na televízii JOJ, napríklad v seriáli Nemocnica. Taktiež bude súčasťou seriálu Ranč, ktorý by mala televízia JOJ odvysielať budúci rok. Ján Dobrík zase účinkoval v seriáli Som mama alebo Nový život. Na Markíze zase okrem spomínaného Dunaja aj v Najhoršom týždni môjho života alebo v Červených páskach.