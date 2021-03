Vytvorili interaktívnu “mapu života”. Ukáže vám, kde na Zemi môžu ešte žiť dosiaľ neobjavené zvieratá

Klasické mapy nás zvyčajne už nedokážu prekvapiť. Avšak projekt Mapa života je niečo iné. Interaktívne dokáže zobrazovať, kde na Zemi máte najväčšiu šancu objaviť doteraz neobjavené živočíšne druhy.

Svet prichádza alarmujúcim tempom o známe a pravdepodobne aj neznáme živočíšne druhy. Táto špeciálna mapa tak môže pomôcť klasifikovať a neskôr aj zachrániť zvieratá skôr, ako ich navždy stratíme, uvádza portál Science Alert.

“Konzervatívne odhady naznačujú, že v tomto okamihu je známych iba 13 až 18 % všetkých živočíšnych druhov,” vysvetľujú vedci v štúdii z univerzity Yale.

Just published in Nature Ecology and Evolution @NatureEcoEvo, @Yale_BGC Center scientists @mariormoura and @WalterJetz put yet to be discovered vertebrate diversity on the map – supported by @moldotorg @InsideNatGeo @EOWilsonFndtn @UFPBoficial https://t.co/xkVCfhCRSH pic.twitter.com/tYGglx1LVH

— Yale BGC (@Yale_BGC) March 22, 2021