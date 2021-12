Mads Mikkelsen sa dostal do úlohy Grindelwalda, a dnes ho vidíme v prvej upútavke na Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Ako píše portál Unilad, Johnny Depp prvýkrát debutoval ako Gellert Grindelwald v spin-off sérii Harryho Pottera v roku 2016. Avšak po tom, čo prehral žalobu s The Sun, ho štúdium vyzvalo, aby v tejto úlohe v nadchádzajúcom pokračovaní rezignoval.

“Ďakujeme Johnnymu za jeho doterajšiu prácu na filmoch,” uviedlo Warner Bros.

Mikkelsen v hlavnej úlohe

„Chcem vám oznámiť, že Warner Bros ma požiadalo, aby som rezignoval na svoju rolu Grindela vo filme Fantastic Beasts a ja som túto požiadavku rešpektoval a súhlasil s ňou,“ povedal tiež Depp.

V úlohe Grindelwalda sa teraz predstaví Mikkelsen v hlavnej úlohe po boku Eddieho Redmayna ako Newta Scamandera, Katherine Waterston ako Tiny Goldstein, Jude Lawa ako mladého Albusa Dumbledora, Dana Foglera ako Jacoba Kowalského, Alison Sudol ako Queenie Goldstein a Ezru Millera ako Credence Barebone.

First glimpse of Mads Mikkelsen as Grindelwald in ‘Fantastic Beasts: The #SecretsofDumbledore’ pic.twitter.com/03ygtoB84p — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 10, 2021

„Profesor Albus Dumbledore vie, že mocný temný čarodejník Gellert Grindelwald sa chystá prevziať kontrolu nad čarodejníckym svetom,“ uvádza Warner Bros.

“Nedokáže ho zastaviť sám, a preto poverí Magizoológa Newta Scamandera, aby viedol neohrozený tím čarodejníkov, čarodejníc a jedného statočného muklovského pekára na nebezpečnej misii, kde sa stretávajú so starými a novými šelmami a stretávajú sa s rastúcou Grindelwaldovou légiou nasledovníkov. Ale ako dlho môže Dumbledore zostať na vedľajšej koľaji pri tak vysokých stávkach?” dodáva.

Teaser na novú časť nájdete na konci tohto videa.

Predtým, keď Mikkelsen hovoril o úlohe, ktorú kedysi zastával Depp, povedal: „Pokiaľ ide o prácu, je to samozrejme super zaujímavé a pekné. Je tiež šokujúce, že to prišlo po tom, čo sa stalo – to je jednoducho veľmi smutné. Obom prajem všetko najlepšie. Sú to smutné okolnosti. Dúfam, že obaja budú čoskoro opäť v sedle.“

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore má vyjsť 8. apríla 2022.