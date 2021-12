Vianočný program slovenských televízií: Tešiť sa môžete na filmové novinky, ale aj klasiky, pozrite si prehľad

Do príchodu najkrajších sviatkov roka zostáva už len niekoľko pár dní a tak, ako sa ne už pripravili obchodné reťazce a e-shopy, poctivo sa na ne pripravovali (a viac-menej aj stále pripravujú) aj slovenské televízne stanice. Ich vianočný program vás s istotou presvedčí aspoň na chvíľu vypnúť streamovacie služby.

Sviatočný program troch najväčších slovenských televízií bude aj tento rok plný nielen overených rozprávkových a filmových klasík, ale aj noviniek. Ponuka TV Markíza, TV JOJ či verejnoprávneho RTVS bude pomerne nabitá reprízami i premiérami nových snímok, ktoré vás možno aspoň na chvíľu prinútia zamerať svoju pozornosť na veci, než tie na streamovacích službách.

Ako teda bude vyzerať vianočný program počas tohtoročných Vianoc? Vyberáme zopár tipov.

Klasické Vianoce na Jednotke

Vianoce na Jednotke budú klasické, zábavné, no najmä s očakávanými novinkami. Divákov čakajú štyri veľké slovenské premiéry a na vianočnú atmosféru ich naladí množstvo slovenských a českých rozprávok. Na Štedrý večer odvysiela Jednotka v premiére o 19.00 h vianočnú rozprávku Ako si nezobrať princeznú. Princ Leopold a princezná Jozefína sa v nej netradične postavia svojmu osudu a rozhodnú sa, že svadba nebude.

Po novej rozprávke odvysiela Jednotka kultovú Princeznú so zlatou hviezdou na čele, ktorú vystrieda slovenská klasika ako Rysavá jalovica a Vianočné oblátky. Štedrý deň tradične uzavrie Polnočná svätá omša.

25. decembra o 20.30 h Jednotka divákom ponúkne dlho očakávanú premiéru záverečnej časti výpravnej historickej minisérie Mária Terézia. V nej budú môcť diváci spoznať postavu panovníčky v úlohe matky svojich šestnástich detí, matky Habsburskej ríše, ktorej blahobyt stavala na piedestál a svadobnou politikou sa snažila zabezpečiť stabilitu monarchie. RTVS od 22. novembra každý pondelok o 20.30 h vysiela aj prvé štyri časti obľúbenej minisérie.

26. decembra nebude chýbať obľúbená slovenská klasika Pacho, hybský zbojník, na ktorú bude vzápätí nadväzovať aj trilógia Sváko Ragan v hlavnom vysielacom čase.

Počas silvestrovského večera ukončí Jednotka v hlavnom vysielacom čase špeciálnou časťou najsladšiu šou roka Pečie celé Slovensko, po ktorej bude nasledovať tradične Milujem Slovensko a Neskoro večer. Po polnoci príde na rad premiéra mimoriadneho spomienkového koncertu Karol Duchoň – Posledný bohém, k nedožitým 70. narodeninám legendárneho speváka.

Premiérový Šarlatán a Jozef Mak

Na Nový rok, 1. januára 2022, odvysiela Jednotka po Novoročnej svätej omši tradične Novoročný prejav prezidentky i klasickú slovenskú rozprávku Popolvár najväčší na svete. Tá sa vo vysielaní Jednotky objaví po dlhých dvadsiatich rokoch. Novoročným lákadlom Jednotky bude o 20.30 h očakávaná premiéra televízneho veľkofilmu podľa klasickej románovej predlohy Jozefa Cígera Hronského o „človeku milión“ v réžii Petra Bebjaka s hviezdnym hereckým obsadením Jozef Mak. Veľkú premiéru koprodukčného filmu Šarlatán uvedie Jednotka v nedeľu 2. januára o 20.30 h.

Tohtoročné Vianoce na Jednotke prinesú od 23. decembra až do 2. januára v hlavnom večernom programe zakaždým československú pôvodnú tvorbu. Lákadlom Vianoc bude množstvo nestarnúcej československej klasiky ako Krakonoš a lyžníci, trilógia titulov s detskou hviezdou Tomášom Holým a tradične komédiami ako Marečku, podejte mi pero, Vrchní, prchni, Sněženky a machři, Jak utopit Dr. Mráčka či Vesničko má středisková. Chýbať nebudú ani rozprávky Byl jednou jeden král, Kráľ Drozdia brada, S čerty nejsou žerty, Láska na vlásku či Pávie pierko. Jednotka prinesie aj klasiky Pod jezevčí skálou, Na pytlácke stezce, Za trnkovým keřem a veľa ďalších.

Dvojka plná dokumentov i oscarových filmov

Počas troch týždňov sviatočnej štruktúry od 20. decembra do 9. januára prinesie Dvojka množstvo premiérových programov. V hlavnom večernom vysielacom čase ponúkne divákom dokumenty o známych osobnostiach zo sveta filmu (z pôvodnej tvorby – zavŕšenie série o slovenských kameramanoch v dokumente Vesmírny kovboj o kameramanovi Richardovi Krivdovi, dokument o osudoch legendárneho Bajaju a Adama Šangalu – Herec Ivan Palúch, z akvizičnej ponuky Bláznivé dobrodružstvá Luisa de Funésa, Tom Cruise – večný mladík, Leonardo DiCaprio – najžiadanejší, Občianka Jane Fondová, Peter Falk vs. Colombo) a hudby (Cobain: Montage of Heck, John Lennon a Yoko Ono: Nad nami len nebo) nebudú chýbať ani výpravné prírodopisné dokumenty (Putovanie s vlkmi, Prvý priateľ človeka).

Nasledujúce večerné filmy vytvoria kontext s dokumentmi – napr. na dokument o hercovi Ivanovi Palúchovi nadviaže juhoslovansko-francúzsky film Čoskoro bude koniec sveta, v ktorom stvárnil hlavnú úlohu po boku Annie Girardot. Po dokumente o Leonardovi DiCapriovi nasleduje film Veľký Gatsby a podobne. V premiére uvedie Dvojka aj oscarom ocenený film Birdman a v repríze filmy Parazit, Raoul Taburin i Big Lebowski.

Viac z programu Rozhlasu a televízie Slovenska na Jednotke, Dvojke, Trojke a nového kanálu RTVS: Šport nájdete na webe. Rovnako tak si tu môžete pozrieť aj sviatočný program, ktorý je pripravený pre poslucháčov jednotlivých rozhlasových okruhov. Informácie o sviatočnom programe RTVS priniesla tlačová agentúra SITA.

Markíza s letným filmom v decembri

Vianoce na Markíze odštartujú 20. decembra pomerne netradične v prime-time slote nezabudnuteľnou českou letnou komédiou Slunce, seno, jahody. Odvysielaná bude o 20:30, pričom zvyšné diely sú na programe každý ďalší pondelok v rovnakom čase. Filmy s vianočnou tematikou však nebudú výnimkou ďalšie dni.

Utorok 21. decembra divákom ponúkne novšie, no už uvedené filmy. O 20:30 komédiu Posledné Vianoce s Queen Latifah v hlavnej úlohe a o 22:55 Takmer dokonalé Vianoce.

Diváci nebudú dlho čakať ani na obľúbené a časom overené vianočné filmy. Hneď v stredu 22. decembra odvysiela Markíza obľúbenú českú komédiu S tebou mě baví svět (o 20:30), ktorá odštartuje vlnu sviatočnejšie ladeného programu, ktorý naplno na odštartuje deň pred Štedrým dňom.

23. december ponúkne rodinné filmy a komédie ako Aj Santa má brata (o 8:40), v premiére novinku Snežná hliadka (15:20) a aj klasickú rozprávku Pyšná princezná (o 17:30). Prime-time v tento deň bude patriť animáku Piadinôžka (o 20:30) a premiére historického eposu Bohovia Egypta (o 22:30).

Stávka na istotu s Perinbabou, Mrázikom i Pelíškami

Štedrý deň bude takmer ako cez kopirák z minulého roka. Doobeda repríza Pyšnej princeznej (o 10:20) či Piadinôžky (o 13:20), ale aj filmy, na ktoré všetci čakajú.

Najočakávanejší deň roka začne na Markíze o 8:10 komédiou Postrach Dennis a Vianoce, pokračovať bude špeciálom Šmolkovia – Vianočná koleda o 9:55. Krátko pred obedom priestor dostane aj klasická slovenská rozprávka Plavčík a Vratko (o 11:45), o 15:00 aj rozprávka Dračia nevesta.

Hlavný program Markízy bude tvoriť Perinbaba (o 17:05), špeciál obľúbeného seriálu Oteckovia – Vianočné prekvapenie (o 19:00). Do prime-time dá Markíze oproti Popoluške na JOJ-ke obľúbeného Mrázika o 19:15, na ktorého nadviaže rovnako každý rok obľúbenou českou komédiou Pelíšky (o 20:55).

Prvý a aj druhý sviatok vianočný sa bude aj na Markíze niesť v znamení repríz obľúbených filmov, no nájdu sa aj novinky. V sobotu 25. 12. bude mať premiéru nová ruská rozprávka Rozprávková cesta koníka Hrbáčika. O 22:40 potom aj komédia Ples s princeznou.

Vianoce na JOJ-ke v predstihu

Tak ako po minulé roky, aj tohtoročné Vianoce na JOJ-ke budú patriť overeným filmovým klasikám, ale aj novším filmom, aj keď tie staršieho dáta budú prevládať. Už dnes možno kde-tu v programe TV JOJ natrafiť na sviatočný program. Prevažne ide o romantické vianočné filmy určené menej náročným diváčkam. Naplno s vianočnou programovou štruktúrou začne JOJ-ka 20. decembra, kedy uvedie napríklad o 15:10 prvú časť Jánošíka v réžii Paľa Bielika s Františkom Kuchtom v hlavnej úlohe. Druhá časť bude odvysielaná o 14:50 na druhý deň, teda v utorok 21. decembra.

S overenými filmami v programe JOJ-ka bude pokračovať aj nasledujúce dni. Dva dni pred Vianocami sa môžu diváci tešiť na divácky obľúbené filmy ako Traja veteráni, múdru rozprávku pre malé i dospoelé deti na motívy knihy Jana Wericha – Fimfárum. 22. decembra tiež v prime-time uvedie vianočnú klasiku Sám doma (Home Alone), na ktorý TV JOJ nadviaže nórskym katastrofickým filmom Tunel z roku 2019 o 22:50. Ten o 01:00 vystrieda akčný sci-fi triler Labyrint: Smrteľná liečba (Maze Runner: The Death Cure).

Štvrtok (23. 12.) ponúkne opäť podobnú programovú skladbu – klasiky prepletané novinkami. O 15:05 divákov čaká dojemný skutočný príbeh Hačikó: Príbeh psa, na ktorý o 17:10 nadviaže československá rozpráva Princ a Večernica s Libušou Šafránkovou a Františkom Filipovským v hlavných úlohách. Prime-time bude patriť opäť hollywoodskej produkcii, konkrétne animovanej verzii slávneho príbehu o Grinchovi. Následne o 22:25 JOJ-ka ponúkne romantickú komédiu Prázdniny s Cameron Diaz a Kate Winslet v hlavných úlohách.

Kultová Popoluška

Na Štedrý deň „televízna dvojka“ ponúkne už niekoľko rokov overenú programovú skladbu. Hollywoodske rozprávky hrané aj animované doplnia obľúbené filmové stálice. O 9:30 mladším divákom odvysiela nové filmové spracovanie príbehu o Snehulienke (Mirror, Mirror). Vo filme z roku 2012 zahviezdili Julia Roberts či Lily Collins. Po ňom bude nasledovať návrat do archívov československej kinematografie. O 11:10 moderný film vystrieda klasika Císařův pekař – Pekařův císař, na ktorý nadviaže repríza Sám doma (o 13:40). Po tom budú nasledovať reprízy obľúbených rodinných animákov Doba ľadová 2 (o 15:15), kraťas Doba ľadová: Mamutie Vianoce (o 16:40), Ľadové kráľovstvo (o 17:00) a Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom (o 18:35).

Prime-time na JOJ-ke bude tradične bez spravodajstva a patriť bude najvianočnejšiemu filmu všetkých čias – Trom orieškom pre Popolušku (o 19:00), po ktorých bude v programe nasledovať o 20:30 pokračovanie Sám doma 2: Stratený v New Yorku. V Nórsku, kde je pôvodná československo-nemecká verzia Popolušky mimoriadne populárna, tento rok pripravili jej vlasnú verziu. S veľkým úspechom sa ale zatiaľ nestretla, o čom sa dočítate aj v našom predchádzajúcom článku.

O 22:20 sa milovníci akčných filmov môžu tešiť na rovnako legendárnu snímku Skala so Seanom Connerym a Nicholasom Cageom v hlavných úlohách. Na svoje si na Štedrý večer ale prídu aj milovníci hororov v komediálnom horore Krampus: Choď do čerta, ktorý JOJ-ka ponúkne o 23:50.

Tak ako každý rok, aj tento ponúkne JOJ-ka svoj program na Štedrý deň a aj večer bez reklám.

Vianočné sviatky v znamení repríz

Prvý aj druhý sviatok vianočný bude na JOJ-ke taktiež o premiérach, no vo veľkej väčšine najmä o reprízach toho, čo už odvysielala v predchádzajúce dni. 25. decembra uvedie reprízu Princa a Večernice (o 9:05), českú zimnú romantickú komédiu Ženská na vrchole (o 10:30), reprízu Sám doma 2 (o 14:00), následne pokračovanie disneyovky Vládkyňa zla 2 s Angelinou Jolie v hlavnej úlohe (o 16:30). Po spravodajskom bloku o 20:30 je potom na programe Kúzelná opatrovateľka (Nanny McPhee), ktorú vystrieda bláznivá komédia Matky rebelky: Šťastné a veselé o 22:25.

26. december počas dňa ponúkne iba reprízy filmov zo Štedrého dňa a z predchádzajúceho dňa. Tí, ktorí nestihli, si tak budú môcť opäť pozrieť Dobu ľadovú 2 (o 9:20), Ľadové kráľovstvo (o 11:10), animovaného Grincha (o 13:15), pokračovanie Sám doma 3 (o 15:00), či Tri oriešky pre Popolušku (o 17:10).