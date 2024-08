Vyrastal v špinavej štvrti v Manile, vyhral dve zlaté medaily. Získal za to titul národného hrdinu, dary a doživotné obedy

Filipínsky gymnasta Carlos Yulo má po zisku dvoch zlatých medailí na olympijských hrách v Paríži vo svojej krajine status národného hrdinu. Jeho utorkový prílet na Filipíny sprevádzali viaceré okázalosti. Nechýbal televízny prenos, prijatie u prezidenta a k tomu množstvo darov v hodnote viac než jeden milión amerických dolárov.

Úspech bez podpory štátu

Yulo bude mať do konca života zadarmo obedy vo forme bufetových stolov, dostal aj rekreačný dom južne od hlavného mesta Manily v hodnote jeden milión dolárov a prezident Ferndinand Marcos mladší ho odmenil sumou 20 miliónov pesos, čo je v prepočte 350-tisíc dolárov. Pre porovnanie bronzové boxerky Nesthy Peteciová a Aira Villegasová sa museli uspokojiť s miliónom pesos, čiže 17 500 dolármi.

„Uznávam, že naši športovci vybojovali v Paríži medaily bez podpory vlády, čo je dlhodobá negatívna záležitosť v našej krajine. Urobili to po svojom a patrí im za to veľká vďaka. Momentálne neexistuje žiadna formálna štruktúra, ktorá by pomáhala našim športovcom,“ povedal Marcos a prisľúbil nápravu.

Predseda dolnej komory parlamentu Ferdinand Martin Romualdez Yula označil za „športového hrdinu“ a „národný poklad“. „Cítim obrovskú vďačnosť a požehnanie,“ vyhlásil honorovaný mladík, ktorý v parížskom gymnastickom finále ovládol prostné a preskok.

Trénoval vo verejnej telocvični

Dvadsaťštyriročný gymnasta pochádza z chudobných pomerov, čo si v stredu pripomenie návštevou svojej rodnej štvrte. Očakáva sa, že slávnostný sprievod športovcov pozdĺž hlavných ulíc Manily pritiahne tisícky ľudí. Zastavia sa aj v chudobnej komunite, kde Yulo vyrastal a trénoval gymnastiku so svojimi súrodencami vo verejnej telocvični.

Tam si tréner prvýkrát všimol výnimočné schopnosti vtedy 7-ročného chlapca. „Privítam ho objatím a budeme spolu skákať od radosti,“ povedal 74-ročný príbuzný Rodrigo Frisco vo štvrti, ktorá vychovala zlatého olympionika a chlapca z plagátu.

„Kto by veril, že z týchto úzkych uličiek a malých domčekov vyrastie šampión?“ dodal Frisco. Plagáty s obrázkami usmievajúceho sa Yula po jeho olympijských triumfoch boli vystavené na elektrických stĺpoch pri vchode do jeho preplnenej štvrte aj pozdĺž blízkych ulíc, kde si ich majú možnosť pozrieť tisícky ľudí.

Množstvo podporovateľov

S podporovateľmi úspešného olympionika v jednej z najchudobnejších krajín juhovýchodnej Ázie akoby sa roztrhlo vrece. Yulo dostal poukážky na stravovanie v rôznych sieťach reštaurácií vrátane doživotných zásob cestovín so syrom.

Autoservis mu bezplatne ponúkol svetlomety a hmlovky do auta a filipínsky lekár zasa doživotné endoskopické procedúry zadarmo. Pridali sa aj spoločnosti s bezplatnou ponukou pizze, zmrzliny a večere formou bufetov. Istá letecká spoločnosť ho obdarila doživotným bezplatným vstupom na palubu jej lietadiel.

Do zástupu štedrých donorov sa pridal aj legendárny boxer Manny Pacquaio. Bývalý majster sveta v ôsmich hmotnostných kategóriách prisľúbil Yulovi bližšie nešpecifikovanú finančnú odmenu

Yulo nie je prvý filipínsky olympijský víťaz, vzpieračka Hidilyn Diazová ovládla kategóriu do 55 kg pred tromi rokmi v Tokiu, predtým v Riu de Janeiro 2016 bola strieborná.