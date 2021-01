Výpravný projekt Slovania dostal titulnú pieseň od známej slovenskej speváčky. Seriál bude mať premiéru už čoskoro

Kam letí vietor, čo dvíha prach a čo skrýva rieka v belasých hmlách? To sú otázky, ktoré vyslovuje Jana Kirschner v úvode svojej novej piesne Láska neumiera. Titulnú skladbu k očakávanému seriálu Slovania zložila Jana spoločne so svojim partnerom a producentom Eddiem Stevensom a okrem nej v piesni spieva aj Štefan Štec. Premiéra titulnej piesne predznamenáva aj premiéru seriálu samotného.

Príbeh titulnej piesne k historickému seriálu Slovania sa začal písať už koncom roku 2019, kedy producentka Wanda Adamík Hrycová zavolala Jane Kirschner a požiadala ju o napísanie titulnej skladby.

Titulná pieseň predznamenáva premiéru seriálu

„Priznám sa, že zo začiatku som si nevedela úplne predstaviť, ako by som mohla hudobne a bez pátosu preniknúť do obdobia Slovanov. Keď ma oslovila Wanda Adamík Hrycová, producentka seriálu Slovania, už niekedy v decembri 2019, cítila som, že mi vkladá do rúk veľkú zodpovednosť a zároveň príležitosť. Myslím, že na chvíľu vo mne skrsla aj istá pochybnosť, či by túto pieseň mala spievať ženská interpretka. No na druhej strane som práve v tom videla istú príležitosť ako prelomiť predsudky a očakávania a prijala som to ako výzvu. Na jar minulého roku v Londýne odseknutá od domova a rodiny som pomedzi domácou výučbou našich detí, premýšľala ako sa spojiť s touto časťou našej histórie. Po niekoľkých mesiacoch uvažovania nad tým, čo nás spája, som pochopila, že sú to práve asi tie úplne základné otázky, pocity a emócie,“ prezradila autorka titulnej piesne Jana Kirschner.

„Láska je téma týchto dní. Tisíckrát skloňovaná, no stále živá. Je to rozhodne veľká téma aj posledného roku a myslím si, že mnohí z nás si práve počas neho uvedomili, že je to možno jediná istota, ktorú v tomto podivuhodnom svete máme. Preto sa aj pieseň volá Láska neumiera,“ dodala.

Spolupráca s obľúbeným slovenským hudobníkom

Titulná skladba sa nahrávala v londýnskom štúdiu Special Bikkie. Producentom a spoluautorom piesne je Eddie Stevens a okrem Jany Kirschner, ktorá napísala i text piesne, v nej spieva aj Štefan Štec.

„Spolupráca so Štefanom Štetcom vznikla v mojej hlave už dávno predtým než som bola oslovená napísať titulnú pieseň k seriálu Slovania, pretože môj muž Eddie Stevens produkoval pre Štefana nádhernú skladbu Duje Vitor, ktorá potom hrala v našej domácnosti dlhé týždne. Pre mňa je jeho hlas dôležitým prvkom celej skladby. Bez neho by pieseň Láska neumiera nebola úplná. Preto som veľmi rada, že sa Štefanov hlas v pesničke objavil. Priniesol jej nielen rovnováhu, ale aj akúsi potrebnú zemitosť. Som veľmi rada, že takýto hlas u nás máme,“ teší sa zo spolupráce známa slovenská speváča.

Komplikovaná produkcia videoklipu

Realizácia videoklipu piesne Láska neumiera, ktorého režisérom je Mayo Hurajt a ktorý sa točil v polovici decembra minulého roku, bola z dôvodu celosvetovej pandémie a rôznych protipandemických opatrení, od začiatku sprevádzaná viacerými komplikáciami.

„Natáčanie videoklipu bola jedna veľká neznáma. Každé ráno sme si vymenili desiatky správ a vraveli si, čo všetko je a nie je možné. Najskôr sme sa pozerali len na také obyčajné veci ako je predpoveď počasia. Lenže ani tá nám nepriala a vyzeralo, že bude dva týždne vkuse liať, okrem jedného jediného dňa. To bol náš deň. Keď už sa pomaly zdalo, že by sa nakrúcanie klipu mohlo podariť, dva dni pred natáčaním hlavnému kameramanovi prasklo slepé črevo. Takže sme sa opäť ocitli na bode nula. Navyše raketovo rastúce čísla pozitívnych prípadov a nad nami visiaci celonárodný lockdown. Vtedy som si pomyslela, že sa to zrejme nepodarí. Zavolala som Linde Vallovej, mojej manažérke a povedala jej, že to ako produkčná vzdávam. Tá to celé vzala do svojich rúk a následne telefonovala známym aj neznámym Slovákom v Británii aj Britom na Slovensku a všetci volali všetkým. Nakoniec z toho vznikla medzinárodná operácia, ktorá, našťastie, skončila tak, že klip sa nám napriek komplikáciám, bez povolení a navyše uprostred pandémie, podarilo úspešne nakrútiť,“ prezradila autorka piesne Jana Kirschner.

Jednotlivé scény videoklipu sa točili v najväčšom prímestskom parku v Európe – v kráľovskom Richmond Park-u. Počas jeho nakrúcania si Jana okrem štandardnej role speváčky a herečky, vyskúšala aj niekoľko nových povolaní, keďže jej manažérka, režisér a producentka klipu boli kvôli lockdownu zatvorení v Bratislave a celé to manažovali cez Whats Upp správy.

Premiéra seriálu už túto jar

Seriál Slovania, ktorého príbeh je posadený do Karpatskej kotliny počas 7. storočia nášho letopočtu, pracuje nielen s fiktívnou rekonštrukciou historického obdobia, ale aj s fantazijnými a nadprirodzenými prvkami. Tvorcovia sa inšpirovali motívmi zo slovenskej a ukrajinskej ľudovej slovesnosti zachytenej v piesňach, poverách či rozprávkach.

Režisérmi najvýpravnejšieho seriálu v histórii Slovenska, ktorý čoskoro na televízne obrazovky uvedie televízia Joj, sú Peter Bebjak, Michal Blaško, Serhii Sanin a Oleg Stahrusky. Producentom je spoločnosť Wandal Production na čele s Wandou Adamík Hrycovou a o postprodukciu sa postarala HomeMedia Production.

Seriál má 12 častí a bohaté herecké obsadenie. Diváci sa môžu tešiť na Zuzanu Fialovú, Juraja Loja, Richarda Autnera, Dušana Cinkotu, Michala Režného, Andyho Hryca, Tomáša Maštalíra, Marka Vašuta a ďalších.

Slovania sa svojej veľkej televíznej premiéry dočkajú už túto jar, konkrétny dátum však zatiaľ známy nie je. Správu na svojom facebookovom profile potvrdil generálny riaditeľ JOJ Group, Marcel Grega. “Televízia JOJ pripravila v tejto sezóne pre svojich divákov vôbec najväčšiu seriálovú udalosť, keď sa po rokoch príprav na obrazovkách uvedenia dočká prvý veľkovýpravný seriál Slovania,” uviedol.

“Ešte donedávna mnohí neverili, že sa v slovenských podmienkach dá takto veľký projekt realizovať, som tak o to radšej, že sme našli skvelých partnerov, s ktorými sme tieto presvedčenia dokázali poprieť,” dodal.

Príbeh Slovanov ožije už túto jar. Televízia JOJ pripravila v tejto sezóne pre svojich divákov vôbec najväčšiu seriálovú… Posted by Marcel Grega TV JOJ on Monday, 18 January 2021

JOJ Group mala o uvedení výpravného projektu rokovať aj so známymi streamovacími službami. Či sa to napokon podarilo dotiahnuť do úspešného konca nie je známe. Podľa medializovaných zákulisných informácií mala JOJ-ka rokovať s Netflixom, ktorý mal seriál distribuovať na svetových trhoch.

Tlačová správa