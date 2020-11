Najdrahší slovenský seriál Slovania má nový trailer. O výpravný projekt má záujem aj Netflix

Hovorí sa o ňom už niekoľko rokov, no televízia JOJ, ktorá ho má na slovenské obrazovky priniesť, stále neobjasnila, kedy najdrahší seriálový projekt odvysiela. To sa ale zrejme v dohľadnej dobe zmení. Šéf TV JOJ Marcel Grega totiž prostredníctvom svojho profilu na Facebooku zverejnil novú upútavku, ktorá príchod historického eposu Slovania predznamenáva.

Na premiéru si však fanúšikovia seriálovej tvorby budú musieť chvíľu počkať. Tej sa totiž nedočkáme skôr ako budúci rok, konkrétny dátum zatiaľ TV JOJ prezradiť nechcela.

„Seriál Slovania uvidia diváci televízie JOJ už v roku 2021. Jeho téma je mimoriadne atraktívna, preto sme presvedčení, že seriál osloví najširšie cieľové skupiny,“ uviedla pre Interez.sk PR manažérka TV JOJ Katarína Procházková.

Najdrahší a najvýpravnejší seriál slovenskej produkcie

Má ísť o najdrahší seriálový projekt, aký v prostredí televíznej produkcie na Slovensku vznikol. Po zverejnení najnovšej upútavky o tom nemožno pochybovať – JOJ-ka totiž na seriáli očividne nešetrila. A aj keď majú Slovania od Hry o tróny (Game of Thrones) ďaleko (slovenské médiá Slovanov k tomuto slávnemu počinu od HBO radi prirovnávajú), pôjde o jedinečný projekt.

Príbeh seriálu Slovania bude zasadený do siedmeho storočia. Sleduje osudy obyvateľov karpatskej kotliny v čase pred spojením slovanských kmeňov. Susediace hradiská Veľký stôl a Furnau, v ktorých sa paralelne odohráva dej, sa navzájom potrebujú obchodne, ale mocenské záujmy a tlak príchodu plieniacich Avarov ich počas príbehu postavia do konfliktu.

Hlavná ženská hrdinka, dospievajúce dievča Draha (hrá ju ukrajinská herečka Polina Nosykhina) sa od svojich rovesníčok líši uvedomelosťou a cieľavedomosťou. Pri hľadaní seba samej ju sprevádza záhadný cudzinec, ktorého zachránila a dala mu meno Vlad (hrá ho Juraj Loj). Ten sa pomaly začleňuje do spoločnosti hradiska Veľký stôl a aj keď ho zo začiatku obyvatelia hradiska neznášali, vďaka svojmu hrdinstvu, hlavne v prípade bojov s kočovnými Avarmi, si na neho začínajú zvykať.

Súčasne s príbehom tejto dvojice sledujeme aj príbeh Radúza (toho stvárni Tomáš Maštalír). Syn starešinu hradiska Furnau je hrdý a dobre vycvičený bojovník. Nadovšetko miluje svoju krehkú manželku Ladu (hrá ju Jana Kvantíková) a obaja už dlho túžia po deťoch, no nedarí sa im. Radúz sa preto rozhodne obrátiť s prosbou o pomoc žreca hradiska Furnau zvaného Sokol (hrá ho Oleg Mosyichuk), ktorý mu však potomka sľúbiť nevie. Túžba po deťoch je však taká silná, že Radúz sa obráti na žreca hradiska Veľký stôl Čarada (hrá ho Dušan Cinkota), ktorý využije šancu a rozohrá tak nebezpečnú hru.

Historický seriál s prvkami fantasy

Ako Grega prezradil v príspevku na sociálnej sieti Facebook, v prípade Slovanov išlo o najvýnimočnejšiu výrobu a náročnú postprodukciu, akú TV JOJ a celý štáb stojaci za seriálom kedy absolvoval. Slovania nebudú reflektovať skutočnosť, budú skôr rekonštrukciou historického obdobia 7. storočia spred spojenia slovanských kmeňov.

Už trailer naznačuje, že nepôjde o typický seriálový projekt, na aké sme vo vysielaní slovenských televízií zvyknutí. Slovania sa budú pohrávať aj s prvkami fantasy a nadprirodzena. Motív k seriálu tvorcovia vybrali zo slovenskej a ukrajinskej ľudovej slovesnosti, piesní i rozprávok, čím vytvorili akýsi samostatný svet. Koľko televíziu celý projekt stál, zostáva záhadou. Okrem slovenského tímu sa na ňom však podieľali aj Ukrajinci a Česi.

Prvý slovenský seriál na Netflixe?

V súvislosti s príchodom nového seriálu sa tiež pred pár mesiacmi objavila informácia, že Slovania by mohli byť exkluzívne uvedení aj na známej streamovacej platforme Netflix. To by znamenalo, že k veľkolepej novinke by sa dostali aj zahraniční diváci a šlo by o vôbec prvý slovenský projekt, ktorý by Netflix distribútorsky zastrešil. Či sa tak však napokon stane, je zatiaľ otázne. TV JOJ podľa Procházkovej totiž nerokuje len s Netflixom a v hre je viacero partnerov. O akých konkrétne ide, pre neustály priebeh rokovaní prezradiť nemohla.

Výpravný projekt však rozhodne prejde veľkou propagačnou kampaňou zo strany televízie a k obrazovkám priláka mnohých zvedavých divákov. Zatiaľ sa s istotou dočkáme 12 epizód, druhá epizóda je rovnako otázna.

„Vzhľadom na náročnosť nakrúcania, či už finančnú alebo produkčnú, je druhá séria zatiaľ otázna. Spolu so seriálom sa ale na trhu objaví napríklad rovnomenná kniha z dielne našich tvorcov,“ uviedla Procházková.

Hviezdne medzinárodné obsadenie

Tím tvorcov spolupracoval s medzinárodnými tvorcami a špecialistami na raný stredovek, aby bol dej čo najvernejší historickým okolnostiam. Výsledok bude pre mnohých veľkým prekvapením. Rozhodne však o slovenskej variácii slávne Hry o tróny nemožno hovoriť. Už len z hľadiska rozpočtu stáli Slovania menej, nie však menej ako ktorýkoľvek iný slovenský seriál.

Seriál vznikol na základe scenára Jozefa Kolejáka (Ministri, Zoo, Nový život) a Jána Luterána (Zoo, Ministri), o réžiu sa postaral Peter Bebjak (Za sklom, Trhlina, Čiara, Mesto tieňov) či Michal Blaško (Za sklom, Divoké bytosti, Rex).

V hlavných úlohách uvidíme okrem spomínaných hercov aj Zuzanu Fialovú, Richarda Autnera, Andyho Hryca, Mareka Vašuta a ukrajinských hercov Makara Tihomiriva, Oleksandra Mavritsa, Annu Adamovych a ďalších.

V programe sa objavia aj ďalšie drahšie projekty

Slovania nebudú jediným ambicióznym projektom z dielne TV JOJ. Do pôvodnej tvorby investuje čoraz viac a okrem Slovanov, pracuje aj na ďalších seriáloch, ktoré majú filmové spracovanie.

„Momentálne natáčame seriál Ultimátum, ktorý môže tiež naplniť divácky apetít. Pôjde o unikátny rukojemnícky triler so skvelým obsadením,“ uviedla Procházková. „Pevne veríme, že seriály Slovania a Ultimátum, podobne ako v minulosti seriály 1890 či tri série Za sklom a mnoho ďalších, oslovia aj náročnú divácku základňu,“ dodala.