Vypočítajte si, koľko vás bude stáť dovolenka: Nástroj vám ukáže náklady na jedlo a bývanie, stačí vám aj 270 eur

Plánujete dovolenku a nechcete prekročiť svoj finančný rozpočet? Môže vám v tom pomôcť napríklad chytrá stránka Budget Your Trip. Vychádza zo skutočných výdavkov cestujúcich a preto dokáže priniesť predstavu o tom, koľko peňazí by ste si mali pripraviť. Samozrejme, konečná suma závisí od každého jedného cestovateľa, pretože potreby každého z nás sú individuálne, preto ju používajte iba ako orientačnú pomôcku.

V článku sa dozviete aj: ako vypočíta priemernú cenu dovolenky;

koľko stojí týždeň v Chorvátsku, Taliansku, Grécku a Česku;

za koľko eur si dokážete nájsť ubytovanie na dovolenke a koľko si odložiť na stravu;

ako vám môže pomôcť naplánovať si dovolenku;

či je Slovensko pre turistov drahé;

a či je drahšie na týždeň ako Chorvátsko.

Za vznikom webu Budget Your Trip stojí manželský pár Bryan a Laurie Tighe, ktorých si cestovanie získalo. Popri ňom sa zamýšľali nad rovnakou otázkou, ako mnohí ďalší ľudia z celého sveta — koľko ich plánovaný výlet bude stáť. To bolo podnetom k vytvoreniu stránky, ktorá vám to ukáže.

Je založená na reálnych výdavkoch ľudí, ktorí sa s nimi rozhodli podeliť. Za pomoci štatistík dokáže priniesť obraz toho, aký priemerný rozpočet by ste si mali pripraviť. Môžete sa tiež prihlásiť a skúsiť si svoju dovolenku naplánovať. Pridať odhadované a skutočné výdavky, a potom si ich porovnať. Funguje to veľmi jednoducho — iba si zvolíte, kam cestujete, kedy a či preferujete lacné cestovanie, strednú cestu alebo luxusnejšie dovolenky.

Okrem toho tu nájdete aj štatistiky jednotlivých krajín. Pozreli sme sa na obľúbené destinácie Slovákov a aj na to, ako obstálo samotné Slovensko z pohľadu turistov.

Jednotlivé sumy boli aktuálne v čase písania článku a môžu sa meniť.

Chorvátsko — 271 eur na týždeň

Podľa priemerných dát by cestovateľom, ktorí chcú dovolenkovať low costovo malo stačiť približne 2 048 kún na týždeň na osobu, čo je v prepočte 271 eur a znamená to 39 eur na deň. Stredný budget sa pohybuje na 667 eurách na týždeň na osobu, čo vychádza 95 eur na deň a priemerná cena luxusnej týždennej dovolenky v Chorvátsku je cez 1 570 eur. Pozrime sa ale lepšie na dostupnejšie možnosti.

Pri výpočte 271 eur na týždeň sa ráta s tým, že za jedlo miniete denne približne 12 eur na osobu a necelých 5 eur na dopravu. Ďalej sa vychádza z priemernej ceny hotela pre pár, ktorá sa pohybuje vo výške 40 eur. Keď to vydelíme dvomi, vyjde 20 eur. Čo sa týka ceny jedla, pravdepodobne táto možnosť neráta so stravovaním v reštauráciách. No ak ste dvaja alebo väčšia partia, za takúto sumu sa dokážete prestravovať napríklad tak, že si budete sami variť.

Taliansko — 461 eur na týždeň

V Taliansku sú priemerné náklady o niečo vyššie. Pri low cost cestovateľovi sa pohybujú na sume okolo 66 eura na deň, čo vychádza 461 eur na týždeň. Vo výpočte je zahrnutých 18 eur denne na jedlo a 34 eur za bývanie, zvyšok je doprava.

Cestovateľ strednej triedy zaplatí podstatne viac. Jeho priemerné náklady podľa Budget You Trip sú 167 eur na deň, čo vychádza na 1 166 eur na osobu. Tieto ceny sa ale môžu diametrálne líšiť vzhľadom na lokalitu, kam do Talianska plánujete cestovať. Ide o krajinu, ktorá ponúka množstvo kontrastov, ako mestá dýchajúce umením a históriou, nádhernú prírodu a turistické oblasti, ale aj more a obľúbené letoviská, ktoré mnohí Slováci veľmi dobre poznajú.

Grécko — 346 eur na týždeň

Vo vyhľadávači máte možnosť zadať priamo ostrov Grécka, ktorý vás zaujíma. Porovnali sme ceny dvoch obľúbených — Korfu a Mykonos. A ako sme predpokladali, potvrdilo sa, že prvá možnosť môže byť pre cestovateľov finančne dostupnejšia.

Kým priemerné výdavky na deň low cost cestovateľa na Korfu sa pohybujú na sume 49 eur, na Mykonose je to 67 eur. V prepočte na týždeň dovolenky to vychádza na 346 eur na osobu na Korfu a 472 eur na Mykonose, kde cena luxusnej dovolenky v priemere prekročila 2-tisíc eur na osobu.

Aj tu ale platí, že je iba na každom jednom z nás, aký typ cestovania si zvolí a neplatí, že s menším rozpočtom si nemôžete užiť dovolenku či zábavu. Navyše, ak milujete Grécko, skúste si porovnať aj ceny na ďalších gréckych ostrovoch či pevnine.

Česko

Mnohí Slováci veľmi radi cestujú aj k našim susedom, napríklad do Česka. Aj tu platí, že je rozdiel, do ktorej jeho časti sa vyberiete. No nízkonákladový cestovateľ si má podľa tohto nástroja pripraviť na deň 1 067 korún, čo je 45 eur. Na týždeň to vychádza na 7 468 korún, teda v prepočte niečo cez 318 eur. To, samozrejme, neznamená, že vaša dovolenka nemôže byť lacnejšia, alebo naopak, ešte viac finančne nákladná.

Slovensko je ešte drahšie