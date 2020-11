Vykradnutý námet, v ktorom si zahral aj Elvis Presley: 10 vecí, ktoré ste možno nevedeli o filme Sám doma

Patrí medzi azda najznámejšie americké vianočné filmy a najkrajšie sviatky si bez neho, a rovnako tak ani bez jeho rovnako legendárneho pokračovania, nevieme predstaviť. Malý Kevin v podaní herca Macaulay Culkina nás svojím trýznením „Mokrých banditov“ počas Vianoc rozosmieva už 30 rokov.

Príbeh malého Kevina a rodiny McCallisterovcov na Vianoce v televízii rozhodne nesmie chýbať. Inak tomu nebude ani zhruba o mesiac, kedy sa legendárna komédia Sám doma (Home Alone) opäť objaví vo vysielaní minimálne jednej zo slovenských televíznych staníc.

Tento rok ale bude mať sledovanie prvého dielu obzvlášť nostalgický nádych. Film o tom, ako rodina počas Vianoc zabudne svojho syna Kevina doma, zatiaľ čo jej zvyšok odlieta na sviatočnú dovolenku do Paríža, totiž v týchto dňoch oslávi 30 rokov od svojej celosvetovej premiéry v kinách.

Za túto dobu sa toho o filme v rôznych magazínoch popísalo veľa, hlavný herecký predstaviteľ doplatil na svoju slávu a má za sebou excesy, na ktoré radšej počas radostných sviatkov nespomíname, no možno vám pomedzi to uniklo zopár iných zaujímavostí. Tie sme teraz dali pri príležitosti 30. výročia premiéry snímky dohromady. Čo ste teda možno o kultovej vianočnej komédii Sám doma možno nevedeli?

Rola napísaná pre Culkina

Pri 30 rokoch od premiéry si už v postave Kevina zrejme nebudeme vedieť predstaviť nikoho iného. Aj preto sú mnohí v obavách, čo vznikne z plánovaného remaku, ktorý plánuje spoločnosť Disney (ako vlastník štúdia 20th Century) v budúcnosti. Macaulay Culkin je ako malý Kevin nenahraditeľný a je to aj preto, že scenárista John Hughes túto postavu napísal priamo pre neho. Režisér filmu Chris Columbus však aj napriek tomu vhodného kandidáta hľadal na konkurze, na ktorý sa prihlásila viac ako stovka malých chlapcov. Napokon však rola aj tak prischla Culkinovi. Ktovie, či by mal Sám doma taký úspech, aj keby sa v ňom Culkin ako hlavný hrdina neobjavil.

Mimochodom, Hughes mal scenár hotový ani nie za 10 dní a nebyť ich spoločného predchádzajúceho filmu Strýko Buck (Uncle Buck), zrejme by k nakrúteniu Sám doma nikdy ani nedošlo.

Michael Keaton ako otec, De Niro ako zlodej

Nešlo pritom len o Culkina v postave Kevina. Prvotne sa totiž premýšľalo o úplne iných hereckých predstaviteľoch aj pri ostatných postavách.

Tak napríklad rola banditu Harryho bola najskôr ponúknutá Robertovi De Nirovi. Ten ju však odmietol a rovnako tak aj Jon Lovitz či Danny DeVito. Inak mohol ale vyzerať aj Kevinov otec Peter, ktorého stvárnil John Heard. Toho si mohli zahrať Michael Keaton, Bryan Cranston či dokonca Christophere Reeve. Všetci však rolu odmietli.

Celý film vznikal na jednom mieste

Mnohé produkcie filmov prebiehajú na viacerých miestach a spočiatku si mnohí mysleli, že aj tvorcovia Sám doma precestovali polovicu sveta. Opak je však pravdou. Celý film sa totiž nakrúcal v Chicagu, vrátane scén, keď rodina pristane na letisku v Paríži.

Parížske letisko bolo v skutočnosti O’Hare International Airport, luxusné sedadlá biznis triedy v lietadle zas vznikli na basketbalovom štadióne miestnej strednej školy a na rovnakom mieste sa nakrúcala aj scéna, v ktorej Kevin uteká cez zatopenú pivnicu. Onou pivnicou bol bazén tejto školy, v ktorom boli postavené pivničné kulisy.

Vznikli 4 pokračovania a aj hry

Sám doma patrí medzi najúspešnejšie vianočné americký filmy všetkých čias a dokonca aj sám režisér chcel, aby na základe tohto úspechu vznikla trilógia filmov. S tým ale štúdio nesúhlasilo a odkleplo len druhý diel s podtitulom Stratený v New Yorku (Home Alone 2: Lost In New York).

Čo však už možno mnohí netušili, je fakt, že Sám doma sa okrem trojky v roku 1997, dočkal aj veľmi zlej štvorky a päťky. K tomu treba ešte pripočítať aj tri videohry, dve stolové hry, množstvo merchu v podobe tričiek a hračiek pre deti, nehovoriac aj o novele Sám doma.

Snímka viac než štvrtťstoročie držala rekord

V súvislosti s finančným úspechom sa oplatí spomenúť aj fakt, že Sám doma dlhých 27 rokov držal rekord najúspešnejšej komédie všetkých čias. 16. novembra 1990 bola snímka uvedená „len“ v 1202 kinosálach a len za otvárací víkend sa jej podarilo zarobiť neuveriteľných 17 081 997 dolárov. Na prvom mieste rebríčka najnavštevovanejších filmov sa držala dlhých 12 týždňov a v Top 10 sa udržala až do júna 1991. To sa dovtedy nepodarilo žiadnej a už tobôž nie vianočnej komédii.

Sám soma bol najzárobkovejším filmom roku 1990 a dostal sa až do Guinnessovej knihy rekordov ako najúspešnejšia hraná komédia všetkých čias. Tento rekord napokon prekonala v roku 2017 čínska komédia Never Say Die.

Ukradnutý námet?

O úspechu Sám doma teda skutočne pochybovať netreba. No rovnako, ako akýkoľvek iný úspešný film, ani táto vianočná kultovka sa nevyhla súdnym sporom a obvineniam, že jej tvorcovia námet ukradli.

Toto tvrdil po uvedení filmu francúzsky filmár Rene Manzor, ktorý hovorí, že americkí filmári len vykradli jeho film s názvom 3615 Code Pere Noel. Ten bol vydaný v roku 1989 a išlo o thriller o chlapcovi, ktorý zostane sám doma počas Vianoc a snaží sa uchrániť dom pred nebezpečným votrelcom vlastnými hračkami a rôznymi ďalšími predmetmi, ktoré doma našiel. Trailer na film si môžete pozrieť nižšie.

Toto nebol skutočný film

Istotne nejedného z vás napadlo si pozrieť slávny film Angels With Filthy Souls, ktorý Kevin vo filme pozerá. Stará gansterka však v skutočnosti neexistuje a pasáž, ktorú vidíme, bola nakrútená špeciálne pre potreby filmu. Aj túto krátku čierno-bielu sekvenciu režíroval Chris Columbus a pri jej tvorbe sa inšpiroval iným slávnym filmom – Angels With Dirty Faces.

Tarantula skutočná bola

Mnoho vecí vo filme však skutočných bolo. Príkladom je scéna s tarantulou, ktorá sa prechádzala po Marvovej tvári. Herec trval na tom, aby bol použitý skutočný a živý pavúk, aby to vyzeralo hodnovernejšie. Jeho následný krik však bol dorobený až v postprodukcii, takže pri nakrúcaní scény Stern kričí po tichu.

Živá tarantula pritom nebola jedinou vecou, ktorú vo filme herec presadil. Scéna, v ktorej bosý stúpi na rozbité vianočné ozdoby, vzišla taktiež z jeho hlavy. Tu sa ale dohodli na kompromise – aktér nekráča po skutočných črepinách, ale po cukríkoch rôznych farieb a veľkostí – najmä kvôli bezpečnosti.

Z domu turistická atrakcia

A rovnako ako tarantula, bol skutočný aj dom McCallisterovcov, ktorý, ako väčšina mnohých rodinných sídiel v iných filmoch, nebol len dočasne postavenou kulisou. Nájsť ho môžete na adrese 671 Lincoln Avenue vo Winnetke v štáte Illinois a ako istotne mnohí predpokladajú, stalo sa z neho pútnické miesto, ktoré ročne navštívia tisícky turistov.

Dom sa rozprestiera na pozemku 4250 metrov štvorcových a vyzerá presne tak, ako v slávnom filme, len sa v ňom nenachádzajú premyslené pasce malého Kevina. Od roku 2012 má dom nového majiteľa, ktorý zaň zaplatil 1,5 milióna dolárov. Dnes má, samozrejme, opäť o čosi vyššiu hodnotu.

Zahral si v ňom Elvis Presley?

Nie, ani slávnemu vianočnému filmu sa nevyhli rôzne konšpiračné teórie. Túto konkrétnu už dlhé roky živia fanúšikovia slávneho a dávno zosnulého speváka a hudobníka Elvisa Presleyho. O tom sa už dlhé roky hovorí, že v skutočnosti nezomrel, ale svoju smrť nafingoval a užíva si život v ústraní a mimo verejného záujmu. Samozrejme, na tom nie je nič pravdy, aj keď mnohí stále veria, že Elvis si aktuálne užíva dôchodok na nejakom tajnom mieste.

Každopádne, aj hviezda Presleyho kalibru potrebuje podľa konšpirátorov z niečoho žiť, a tak je celkom normálne, že sa z času na čas niekde na verejnosti objaví. Podľa mnohých teórií to bol práve film Sám doma, kde sa mal objaviť v jednej scéne ako komparz. Konkrétne ide o scénu na letisku, kde sa v pozadí mihne bradatý chlapík, ktorý má vyzerať ako slávny spevák, avšak už v pokročilom veku. Táto podoba sa, samozrejme, nedá spochybniť, ale Elvis Presley to skutočne nebol. Však posúďte sami.