Vyhlásili víťazov prestížnej fotografickej súťaže divokej prírody. Toto je 15 najlepších záberov

Britské Prírodopisné múzeum opäť vyhlásilo súťaž, v ktorej oceňovalo tie najlepšie zábery (nielen) divokej prírody a života v nej. Toto sú víťazi aktuálneho ročníka prestížnej súťaže Wildlife Photographer of the Year 2020.

Rus porazil 49-tisíc fotiek

Absolútnym víťazom sa stal ruský fotograf Sergej Gorškov, ktorý svoj záber samice ohrozeného druhu tigra vyhotovoval takmer rok. Takú dlhú dobu totiž čakal, kým sa mu podarí na jeden záber nepozorovane dostať tigriu samicu a staroveký strom na ďalekom východe Ruska, ktorý zviera objalo.

Víťazov tohtoročnej súťaže vyberala opäť odborná porota a víťazné snímky verejnosti predstavila 13. októbra vojvodkyňa z Cambridge, Kate Middleton. Celý ceremoniál bol streamovaný online do celého sveta.

Odborná porota víťazov vyberala z viac ako 49-tisíc zaslaných fotografií. Tie zhotovovali ako profesionálni, tak aj amatérski fotografi a dobrodruhovia z celého sveta.

Mnoho z víťazných fotografií zobrazuje zvieratá v divokej panenskej prírode, ale nájsť medzi nimi možno aj také, ktoré poukazujú na krutosť, ktorá je na zvieratách až príliš často páchaná. Víťazné fotografie si môžete pozrieť nižšie a aj v galérii pod článkom.

„Tá scéna je nezvyčajná. Jedinečný pohľad na intímny okamih hlboko v kúzelnom lese,“ uviedla o víťazovi súťaže Rosamund „Roz“ Kidman Cox, predsedníčka poroty a renomovaná redaktora, ktorá sa vo svojej práci zaoberá životným prostredím a divočinou.

Mladá Fínka najlepšou fotografkou do 17 rokov

Druhou najlepšou fotografiou sa stal záber líšky konzumujúcej vtáka, ktorej autorkou je fínska fotografka Liina Heikkinen. Tá zvíťazila v kategórii mladých fotografov do 17 rokov (Young Wildlife Photographer of the Year 2020) a záber zhotovila vo svojom rodnom Fínsku.

Víťazov ďalších kategórií nájdete na fotografiách nižšie, pod článkom nájdete aj galériu s 15 snímkami. Súhlas na ich zverejnenie nám poskytlo Prírodopisné múzeum.

Víťaz v kategórii Wildlife Photojournalism: Single Image

Víťaz v kategórii Earth’s Environments

Víťaz v kategórii Animal Portraits

Víťaz v kategórii Behaviour: Amphibians and Reptiles

Víťaz v kategórii Wildlife Photojournalist Story Award

Víťaz v kategórii Behaviour: Invertebrates

Víťaz v kategórii Behaviours: Mammals

Víťaz v kategórii Rising Star Portfolio

Víťaz v kategórii Wildlife Photographer of the Year Portfolio Award

Víťaz v kategórii Urban Wildlife

Ďalšie víťazné zábery prestížnej súťaže Wildlife Photographer of the Year 2020: