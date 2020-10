Stádo divokých slonov požiera odpadky na skládke, potom umierajú. Fotografie zo Srí Lanky ukazujú desivú realitu

Kým u nás sa na odpadkoch hostia možno tak medvede v Tatrách, na ostrove Srí Lanka je situácia iná. Fotograf Tharmapalan Tilaxan zachytil, ako sa na veľkej skládke odpadu v Oluvile pravidelne kŕmi stádo asi 30 divokých slonov. Situácia je o to horšia, že veľké zvieratá požierajú aj plasty, ktoré predstavujú veľké nebezpečenstvo.

Tharmapalan Tilaxan pre Interez uviedol, že prvýkrát ich videl začiatkom augusta večer. “Uprostred skládky som videl 25 až 30 slonov, ktoré sa prehrabávajú v kope odpadu a hľadajú jedlo,” opisuje smutnú scénu.

Nebezpečné fotenie

Aj keď pre nás môžu slony pôsobiť ako veľké a nevinné zvieratá, Tharmapalan nám pripomenul, že celé fotenie bolo nebezpečné. “Slony by nedovolili vstúpiť do ich teritória. Hnevali sa a vyháňali ma. Stáť tam sám uprostred hory odpadov je veľmi nebezpečná situácia,” uviedol pre Interez.

Takéto správanie, samozrejme, nie je žiaduce a Tharmapalan nám povedal, že úrady sa pokúsili umiestniť bezpečnostné a elektrické ploty, aby slony prestali na smetisko chodiť. Tie ich však úplne zničili.

Odpad spôsobujúci smrť

Pri tomto hľadaní jedla v odpade často zožerú aj plasty, ktoré nedokážu stráviť a môže im to spôsobiť až smrť, pripomína portál Daily Mail. A to sa aj deje. V ich výlučkoch sa našlo viacero nestrávených zvyškov odpadu.

Veľmi smutná fotografia tiež ukazuje na obsah žalúdka mŕtveho slona. Asi nie je pochýb o tom, že zomrel v dôsledku veľkého množstva odpadu, ktorý sa mu podarilo skonzumovať.

Skládka v Oluvile je rozsiahla a zasahuje aj do blízkeho lesa. Vykladá sa tu odpad z mnohých okresov tohto ostrovného štátu. Aj to mohlo slony prilákať, keďže zasahuje do ich prirodzeného prostredia.

Tharmapalan pre Interez tiež opísal svoje pocity. “Cítil som sa nahnevane a nepríjemne. Aj preto som ich začal fotografovať. Aj takéto príbehy zo mňa robia milovníka zvierat a najmä slonov.”

Mrzí ho tiež nedostatočná informovanosť štátu a širokej verejnosti. “Tento kontext ma podnecuje k tomu, aby som sa venoval zvyšovaniu povedomia o tejto problematike a aby som uplatnil v krajine prístup k environmentálnej fotografii,” povedal Tharmapalan.