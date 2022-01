Vyčíňanie detského gangu nepotvrdili. Šikanu treba radikálne riešiť, Kollár chce vyvolať zmenu trestného zákona

Napadnutie 11-ročného dievčaťa v Miloslavove otriasol celým Slovenskom a nenechal chladným ani politikov.

Kollár chce počuť, akým spôsobom sa zamedzí šikane detí

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) chce pre napadnutie 11-ročného dievčaťa v Miloslavove skupinou kamarátov predvolať na najbližšiu koaličnú radu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Chce od neho počuť, akým spôsobom sa v krajine zamedzí šikane detí. Kollár to uviedol na sociálnej sieti.

“Voči šikane detí sa musíme ako spoločnosť ostro ohradiť a postaviť,” zdôraznil Kollár. Od Mikulca chce preto počuť, ako chce zamedziť tomu, aby sa podobné prípady opakovali. “Keď to bude nutné, vyvolám zmenu Trestného zákona, aby takéto deti, ktoré iné šikanujú, skončili v reedukačných centrách až do svojej dospelosti,” uviedol Kollár. Pripomenul, že spoločnosť sa dozvie len o časti takýchto prípadov, šikanu je preto podľa neho potrebné radikálne riešiť.

Bude sa preverovať či polícia a prokuratúra urobili všetko, čo mali

Prípad by sa mal prerokovať aj na najbližšom mimoriadnom branno-bezpečnostnom výbore parlamentu. “O zaradenie tohto bodu som požiadal jeho predsedu, kolegu Juraja Krúpu (OĽANO). Preveríme všetky podozrenia, ktoré prípad sprevádzajú. Hlavne, či polícia a prokuratúra urobili všetko, čo mali,” uviedol na sociálnej sieti podpredseda Národnej rady SR za OĽANO Gábor Grendel.

Polícia pre napadnutie 11-ročného dievčaťa v Miloslavove začala trestné stíhanie vo veci lúpeže. Zároveň nevylúčila, že môže dôjsť k prekvalifikovaniu skutkovej podstaty trestného činu. “Medializované informácie o pôsobení organizovanej skupiny takzvaného ‘detského gangu’ v obci potvrdiť nemôžeme. Rovnako neevidujeme zo strany občanov doposiaľ žiadne oznámenie alebo podanie, ktoré by sa týkalo takéhoto konania ‘gangu’ v uvedenej obci ani v blízkom okolí,” dodala polícia.

Dievča mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove jej kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti. Podľa medializovaných informácií takýto prípad by nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.