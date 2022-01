K bitke 11-ročného dievčaťa sa vyjadril otec jednej zo zúčastnených. Na jeho verziu príbehu reagovala matka obete

Partia 14 až 16-ročných detí mala surovo zmlátiť a vyzliecť iba 11-ročné dievča, do ktorého predtým naliali veľké množstvo alkoholu. O prípade ako prvý informoval Denník Nový Čas a následne sa mu venovala Televízia Markíza.

K šokujúcej udalosti došlo ešte 2. januára v obci Miloslavov v seneckom okrese. Partia tínedžerov popíjala na ulici, keď obeť tohto ohavného činu nechtiac vyliala jednej zo svojich kamarátok pohár s nealkom. To malo skupinu vyprovokovať a obrátili sa proti nej. O celom incidente sa môžete dočítať na tomto odkaze.

Prehovoril otec jednej zo zúčastnených, dievča malo obeť zachraňovať

Prípadu sa venoval aj známy slovenský profil @stop_catcalling_now. Tento profil sa pravidelne venuje prípadom sexuálneho násilia na Slovensku a vďaka nemu sa už podarilo zachytiť niekoľko prípadov sexuálneho napadnutia.

Profil informuje o otcovi jednej zo zúčastnených, ktorý sa k celej záležitosti vyjadril na sociálnej sieti Facebook. Podľa jeho verzie príbehu bola dcéra účastníčkou akcie, uviedol ale, že výpoveď ostatných 10 účastníkov nesedí s prvou verziou príbehu.

Podľa verzie otca sa malo 11-ročné dievča k partii pridať so sestrou, ktorá ju priviezla a následne išla s ostatnými kúpiť vodku – 11-ročné dievča malo prispieť sumou štyri eurá, a ďalšie dve eurá si nechať na vlak. Následne sa malo dievča “predvádzať” pred staršími popíjaním alkoholu, kým neodpadla. Dcéra otca mala dievčaťu pomáhať strčením prstov do krku a prefackaním, aby sa dievča prebralo. Pri tomto sa malo dieťaťu vyhrnúť tričko, z čoho vznikli fotografie. Dievčaťu sa malo následne pustiť krvácanie z nosu – na to 8 členov skupiny vystrašene ušlo preč.

Dieťa otca z komentára malo byť jediné, ktoré pri dieťati ostalo, po chvíli sa vrátilo ďalšie, ktoré privolalo záchranku. Otec dodal, že dcéra sa zachovala “správne” a na druhý deň sa malo dieťa “už vo veľmi dobrej nálade predvádzať a nič si nepamätať”. Komentár bol na stránke následne zmazaný.

Incidentov malo byť viac, na komentár otca reagovala matka obete

Na komentár krátko potom reagovala matka obete, podľa ktorej sa na jeho obhajobu nemôže hnevať, nakoľko každý rodič bude svoje dieťa chrániť “zubami nechtami”. Dodala ale, že 11-ročné dieťa sa určite nebude tešiť forme pozornosti, ktorú zachytili hrôzostračné videá a fotografie. “Dokážete si predstaviť, čo sa v takej malej hlave teraz môže odohrávať?”

Na verejnosť sa podľa matky stále šíri viac a viac záberov z incidentu, a matke je “zle samej zo seba”, keď jej dieťa bolo “niekde ubité a prosilo o pomoc” a ona jej pomôcť nedokázala. Dodala, že bude bojovať, kým si každý zúčastnený, ktorý nezakročil či prispel k násiliu, odpykal svoj trest a zodpovedal sa.

Stránke @stop_catcalling_now mala poslať správu aj údajná manželka jedného zo záchranárov. Tá sa k prípadu vyjadrila: “Môj muž bol privolaný k zásahu a hovoril, že to bolo strašné, čo videl. Dievča bolo vyzlečené na zemi, vyzerala ako mŕtva a tie deti zahrali také divadlo, že koniec – že ju zbil niekto iný a podobne.”

Po incidente sa na sociálnych sieťach rozšírilo viacero komentárov, ktoré tvrdia, že k incidentu nedošlo prvýkrát. Jeden z komentárov napríklad tiež hovorí o tom, že podobné sa stávali aj v minulosti. Dcéra komentujúceho mala byť tiež partiou napadnutá, keď ju účastníci vylákali do lesa a zmlátili.

Videá z útoku sa začali šíriť po sociálnych sieťach a deti si ich medzi sebou posielajú. Zdrvená obeť v rozhovore s Kristínou Kövešovou povedala, že do svojej školy už určite nepôjde.