Výchova sexuálneho zločinca a chyba, ktorú ľutovala. 5 dôležitých momentov zo života Alžbety II. v seriáli Koruna

Kráľovná Alžbeta II. bola na tróne presne 70 rokov a 214 dní a stala sa najdlhšie vládnucou panovníčkou Británie. Jej život bol zachytený v mnohých filmoch alebo seriáloch, no predovšetkým jednému vzrástla v uplynulých dňoch sledovanosť. Ako informuje The Guardian, seriál Koruna (The Crown) sa stal medzi divákmi Netflixu mimoriadne populárnym a streamovacia služba eviduje enormný nárast jeho sledovanosti. Napriek tomu, že nie všetko, čo ukazuje, na 100 % odzrkadľuje realitu alebo často zveličuje, pomáha ľuďom pochopiť život samotnej Alžbety II.

Či už ste seriál Koruna videli v minulosti, zapli ste si ho až teraz, alebo stále premýšľate nad tým, či mu dať šancu, mali by ste vedieť, že zachytáva množstvo výnimočných udalostí či „pikošiek“ zo sveta kráľovskej rodiny. Decider vybral najdôležitejšie epizódy, ktoré zachytávajú tie najkľúčovejšie momenty zo života tejto panovníčky.

Kráľovnou sa stala iba náhodou

Prvá séria seriálu Koruna uzrela svetlo sveta v roku 2016 a siaha do minulosti, konkrétne do obdobia, kedy sa Alžbeta II. dostala na kráľovský trón. Konkrétne sa tak stalo v jej tretej časti, kedy sledujeme, ako sa kráľ Edward VIII. kvôli láske k Wallis Simpsonovej rozhodol opustiť trón. Nahradil ho jeho brat Juraj VI., po ktorého predčasnej tragickej smrti toto miesto patrilo Alžbete II. V tom čase mala iba 25 rokov a ako dnes vieme, počas nasledujúcich desaťročí si získala srdcia ľudí z celej monarchie.

Jej korunovácia sa vysielala v televízii ako vôbec prvá

Korunovácia Alžbety II. sa nekonala hneď po smrti jej otca, ale až po niekoľkých mesiacoch. Dôvodom bolo dodržanie smútku po tejto strate, počas ktorého usporiadanie slávnostnej udalosti, akou je aj korunovácia, nie je vhodné. Tento moment ukazuje piata časť prvej série seriálu Koruna.

Korunovácia sa nezaobišla bez niekoľkých zaujímavých momentov. Bola ako vôbec prvá vysielaná v televízii a počas nej si musel jej manžel Philip pokľaknúť pred kráľovnou. V tom čase nebolo ani zďaleka samozrejmosťou, že by muži kľačali pred svojimi manželkami. Philip to ale urobil a ako dnes vieme, dvojica spolu prežila dlhý spoločný život.

Stretnutie s Jackie Kennedy

V druhej sérii a ôsmej časti seriálu sledujeme stretnutie Alžbety II. s Jackie Kennedy, bývalou Prvou dámou Spojených štátov, v spoločnosti svojich partnerov. Jackie nešetrí kritikou, čo kráľovná neznáša najlepšie, porovnáva sa s jej výzorom a celej situácii nepomáha ani to, že z nej zostal unesený aj samotný Philip. Stretnutie kráľovnej Alžbety II. a Jackie Kennedy sa v realite uskutočnilo v roku 1961.

Najväčšia chyba, ktorú počas svojej vlády urobila

Kráľovná Alžbeta II. počas svojej vlády hovorila o jednom momente, ktorý ľutuje. Súvisí s takzvaným Nešťastím v Aberfane, pri ktorom prišlo o život celkovo až 140 ľudí. Keď sa katastrofa udiala, kráľovná sa nevedela rozhodnúť, ako má zareagovať. A tak 8 dní čakala, kým miesto navštívila. Tým ale šokovala verejnosť a nepríjemne ľudí prekvapila. Túto svoju chybu už, samozrejme, nevedela odčiniť, no miesto nešťastia pravidelne dlhé roky navštevovala. Spomínanú situáciu zachytáva tretia časť tretej série seriálu.

Vychovala problémové dieťa so sexuálnymi škandálmi

Karol III., kráľovská princezná Anne, Andrew, vojvoda z Yorku a Edward, gróf z Wessexu – to sú deti kráľovnej Alžbety II. a princa Philipa. Štvrtá séria sa sústreďuje už aj na ich životy a v štvrtej časti kráľovná prehodnocuje, čo z nich vyrástlo. Premýšľa nad tým, ktorý z nich je jej obľúbencom a prekvapivo sa ukáže, že ním je Andrew, ktorý sa neslávne preslávil pohlavným stykom s mladou sexuálnou otrokyňou. Alžbeta II. ale vie, že dieťa, ktorí vychovala, je problémové.