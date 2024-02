Výbuch na základnej škole v Bratislave: Zraneného muža previezli do nemocnice so sťaženým dýchaním

Zraneného 53-ročného muža po manipulácii s bazénovou chémiou v Základnej škole (ZŠ) Alexandra Dubčeka v bratislavskej Karlovej Vsi záchranári previezli do nemocnice so sťaženým dýchaním. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.

„OS ZZS SR vyslalo ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci do areálu školy na Majerníkovej ulici v Bratislave, odkiaľ bola hlásená jedna zranená osoba po výbuchu chlóru. Záchranári po prvotnom vyšetrení transportovali do nemocnice v Starom Meste 53-ročného muža so sťaženým dýchaním,“ uviedla Klimešová.