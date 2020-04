Všetky prevádzky sa budú zrejme otvárať skôr, naznačil to premiér Matovič

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) naznačil možnosť, že by sa mohlo urýchliť otváranie prevádzok na Slovensku. A to v prípade, ak sa počet nakazených novým koronavírusom udrží na podobne priaznivých číslach do pondelka budúceho týždňa.

Otvoriť by sa mohli všetky prevádzky s pravidlom 25 štvorcových metrov (m2) na jedného zákazníka. Uviedol to počas príhovoru pred hlasovaním o programovom vyhlásení vlády (PVV) v parlamente.

„Konzílium odborníkov je pripravené v pondelok to rozhodnutie upraviť v prospech otvárania prevádzok v duchu, že by sa otvorili všetky prevádzky s pravidlom 25 m2 na jedného zákazníka,“ priblížil Matovič. Tisícky ľudí by tak podľa jeho slov znova mali prácu a otvorila by sa tak možnosť znova si kúpiť tovar či službu, ktorú si doteraz ľudia kúpiť nemohli.

„Buďme veľmi opatrní,“ apeloval predseda vlády

Aj na Slovensku podľa neho zaznievajú názory o druhej a tretej vlne nákazy.

„Slovensko ekonomicky neprežije druhú a tretiu vlnu. My si nemôžeme dovoliť druhú a tretiu vlnu tejto nákazy. Lebo táto nákaza, keď nám spôsobí 9 % prepad ekonomiky, ako dopadneme, keď budeme mať druhé a tretie kolo?“ vyhlásil premiér.

Napriek tomu, že čísla sú zatiaľ veľmi dobré, podľa Matoviča netreba pokúšať osud. Pokles ekonomiky v podobe 9 % podľa neho nemá pre Slovensko obdobu.