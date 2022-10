Heath Ledger, John Lennon či Freddie Mercury. Takto by vyzerali slávne osobnosti, ak by žili dodnes

Nie každý človek má to šťastie, že sa dožije pokojnej staroby. A rovnako sú na tom aj známe osobnosti či celebrity. Mnohí odišli predčasne, či už v dôsledku samovraždy, užívania drog, choroby či aj rukou vraha. Ako by mohli vyzerať, ak by sa tieto smutné tragédie nestali a celebrity by sa dožili aj súčasnosti?

Zábery celebrít vytvoril právnik a umelec Alper Yesiltas žijúci v tureckom Istanbule. Fotografii sa venuje už 19 rokov a za ten čas boli jeho diela vystavené na mnohých výstavách či použité v knihách alebo časopisoch, uvádza Bored Panda.

Najnovšie vytvoril kolekciu s názvom „Ako by sa nič nestalo“. Je to jeho prvý projekt založený na umelej inteligencii a cieľom je zobraziť, ako by známe celebrity vyzerali, ak by ich nepostihol smutný a tragický osud.

Alper tvrdí, že používa viaceré softvérové programy a keď sa začal venovať technológii umelej inteligencie, bol nadšený, čo všetko sa s ňou dá dosiahnuť. Chcel vidieť, ako by vyzerali niektorí ľudia, ktorí tu už nie sú a práve preto vznikol tento projekt.

Projekt chce tiež časom rozširovať o ďalšie nové zábery. Jeho tvorbu môžete tiež sledovať na jeho Instagrame.

Pozrite si jeho úžasnú tvorbu v galérii: