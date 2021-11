Všetko mohlo byť inak: Režisér prvého Harryho Pottera prezradil, ktorý detail by vo filme zmenil

V týchto dňoch si fanúšikovia Harryho Pottera pripomínajú 20. výročie premiéry prvého filmu s podtitulom Kameň mudrcov. Nezabudnuteľné fantasy za ten čas prirástlo k srdcu miliónom fanúšikov po celom svete a aj keď v ňom možno nájsť nedostatky, pre všetkých je dokonalým dielom. Aj pre jeho režiséra, ktorý ale najnovšie prezradil, že jednu jedinú vec by na svojom filme predsa len zmenil.

S príchodom 20. výročia premiéry prvej časti filmu Harry Potter a Kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) sa do médií dostávajú zaujímavosti, o ktorých fanúšikovia doposiaľ nevedeli. Hlavní protagonisti, ako aj režisér Chris Columbus, v rozhovoroch prezrádzajú detaily, ktoré často mnohých fascinujú a rovnako je to aj teraz.

Režisér Columbus v rozhovore pre web Polygon totiž prezradil, ktorú vec by na prvej časti čarodejníckej ságy zmenil. Išlo o jeden nepatrný detail, ktorý však ani tomu najvernejšiemu fanúšikovi neunikol.

Problémová Harryho jazva

Ako Columbus uviedol, jazvu hlavného hrdinu v tvare blesku si predstavoval celkom inak. Keďže v tej dobe filmovým produkciám nebolo na území Veľkej Británie umožnené hercom pod 16 rokov aplikovať protetiku, museli sa maskéri popasovať s hodnoverným mejkapom. Ani to však nebolo také jednoduché, a tak sa pri jazve v tvare blesku muselo veľmi improvizovať, no najmä bolo potrebné prísť s jednoduchšou technikou líčenia. V konečnom dôsledku ale jazva nevyzerala tak reálne a hodnoverne, ako si ju Columbus pre svoj film predstavoval.

„Bolo naozaj neuveriteľné zložité spraviť Harryho jazvu uveriteľne. Dokonca ani neviem, či sa nám ju niekedy podarilo spraviť dobre, aby som bol úprimný. Bojovali sme s tým celé mesiace,“ vysvetlil Columbus.

„Pri práci s deťmi mladšími ako 16 rokov nemôžete používať protetiku, respektíve vtedy sme nemohli. Preto sme nemohli vyrobiť protetickú jazvu, čo bolo pre mňa niečo ako skutočná jazva. To je ten jeden jediný, veľmi dôležitý detail, ku ktorému by som sa spätne vrátil a vylepšil ho,“ priznal režisér.

Aj napriek tomu však musíme uznať, že Harryho jazva vyzerala dobre. Je len veľká škoda, že od dielu k dielu jazva menila nielen svoju veľkosť, ale aj tvar a dokonca často aj umiestnenie na čele protagonistu.