Všetko mohlo byť inak: Režisér Harryho Pottera prezradil, ktorý obľúbený herec skoro hral profesora Lupina

Aj po 20 rokoch od uvedenia filmovej adaptácie prvého dielu Harryho Pottera sa fanúšikovia dozvedajú nové informácie zo zákulisia jeho nakrúcania. Medzi nesmierne obľúbené zaujímavosti patria u milovníkov Pottera najmä castingové správy, teda pikošky o tom, kto vo filmovej verzii čarodejníckej ságy mohol hrať tú-ktorú postavu. A jedno z odhalení režiséra prvých dvoch filmov istotne všetkých prekvapí.

Dokážete si ešte v postave profesora Remusa Lupina, ktorý na scénu prišiel v treťom filme, aj iného herca, ako bol David Thewlis? Zrejme nie. No ako to už vo svete filmu chodí, aj túto postavu mohol hrať niekto iný a záujem o jej stvárnenie malo množstvo zaujímavých mien. Medzi nimi aj jedno konkrétne.

Obsadiť postavy nebolo jednoduché

Autori z magazínu Total Film sa pri príležitosti 20. výročia premiéry filmu Harry Potter a Kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) porozprávali s režisérom snímky, Chrisom Columbusom. Ten prezradil množstvo zaujímavých detailov a aj strastí pri obsadzovaní jednotlivých postáv do filmu.

Ako uviedol, najväčšiu starosť filmárom robila podmienka, ktorú si pred samotným nakrúcaním stanovila autorka knižnej predlohy, J. K. Rowling. Tou bola myšlienka, že vo filmových spracovaniach sa objavia len výhradne britskí herci.

Stopka kvôli podmienke britskej národnosti

Práve táto podmienka viacero vecí a jednaní skomplikovala, keďže tvorcovia premýšľali dopredu a chceli do niektorých postáv obsadiť aj slávnych amerických hercov. Aj preto musel režisér Columbus odmietnuť hollywoodsku hereckú legendu Robina Williamsa. Bol to totiž práve on, čo priamo režisérovi povedal, že si Lupina chce zahrať.

„Mal som niekoľko debát s Robinom Williamsom, ktorý chcel hrať Lupina. Bolo pre mňa naozaj ťažké povedať mu, že to bude celé britské a nemôžem s tým nič urobiť,“ prezradil novinárom sklamaný režisér. Zaujímavé pritom je, že štúdio Warner Bros., ktoré ságu produkovalo a má na všetko zo sveta Harryho Pottera multimediálne práva, videlo Williamsa aj v postave Hagrida. Vybaviť sa to ale napokon nepodarilo.

Aj Potter mohol byť Američan

Podobnú stopku ale dostali iní ďalší herci. Hlavného hrdinu videlo štúdio WB napríklad najskôr v hercovi Haleym Joel Osmentovi (chlapec z thrilleru Šiesty zmysel (The Sixth Sense), pozn. red.). Aj ten ale narazil na problém s tým, že mal americkú národnosť, čo nevyhovovalo vopred stanovenej podmienke. Podobne dopadol aj herec Liam Aiken, ktorý s Columbusom v minulosti spolupracoval. Ani tomu nemohli dať do ruky exkluzívnu zmluvu kvôli tomu, že je Američan.