Nechýbalo veľa a Harry Potter by vyzeral inak. Títo adepti mohli stvárniť hlavú úlohu

Bude to znieť neuveriteľne, no o rok to bude presne 20 rokov, čo sa do kín dostala prvá filmová adaptácia slávnej ságy o čarodejníkovi Harrym Potterovi. Prvý diel s podtitulom Kameň mudrcov odštartoval kariéru najmä trojici hlavných hrdinov, ktorých stvárnili Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watson. Nechýbalo však veľa a hlavného hrdinu s jazvou na čele v tvare blesku by sme si spájali s celkom iným menom.

Na konkurz sa vtedy údajne prihlásilo viac ako 7-tisíc adeptov, ktorí chceli vo filmovom spracovaní stvárniť slávneho mladého čarodejníka. Dopadlo to tak, že najlepším z nich bol vtedy 10-ročný Daniel Radcliffe. Medzi siedmymi tisíckami záujemcov ale bolo aj mnoho ďalších tvárí a tvorcovia, predovšetkým režisér Chris Columbus, ktorý réžiu prvých dvoch filmov dostal na starosť, videl hlavného hrdinu tiež v iných tvárach.

Nemohol to byť hocikto

Ako informuje portál Screen Rant, „chlapca, ktorý prežil“ si nemohol zahrať len tak hocikto. Keďže J. K. Rowlingová si stanovila pri predaji práv na sfilmovanie jej slávnej knižnej ságy určité podmienky, čakala filmárov neľahká úloha. Hereckí predstavitelia jednotlivých postáv sa na ne museli nielen podobať, ale najmä museli mať britské občianstvo, keďže príbeh Harryho Pottera sa odohráva práve v Anglicku.

Prvotné voľby, nech boli akokoľvek silné, tak napokon nevyšli. Koho sme teda mohli – keby voľba napokon nepadla na (dnes mimoriadne obľúbeného) mladého herca Daniela Radcliffa?

Draco ako Harry

Možno ste vedeli, možno nie, no záujem o stvárnenie Harryho Pottera mal aj Radcliffov kolega Tom Felton. Blonďavý chlapec, ktorému napokon pripadla úloha Potterovho nenávideného spolužiaka zo Slizolinu Draca Malfoya, sa skutočne o postavu Harryho uchádzal. Zradil ho ale napokon jeho výzor, no v slávnej ságe sa predsa len objavil, aj keď v inej úlohe.

Nájsť hlavného hrdinu, samozrejme, nebolo jednoduché aj z toho dôvodu, že produkcia hľadala niekoho, kto mal vek 11 rokov a mohol by hlavného hrdinu, pokiaľ by to bolo možné, stvárňovať až do samotného finále. Aj z tohto dôvodu režisér Chris Columbus strávil stovky hodín na konkurzoch, kde dostávali šancu viacerí a okrem Feltona to bol aj mladý herec Liam Aiken.

S tým Columbus už predtým spolupracoval na rodinnej komediálnej dráme Druhá ale prvá (Stepmom) a do postavy Harryho sa hodil. Problémom bolo, že nebol rodený Brit, takže túto voľbu Rowlingová Columbusovi zatrhla.

Rovnako to bolo aj v prípade inej slávnej detskej hviezdy v tom čase. Produkčné štúdio Warner Bros. videlo Harryho aj vo hviezde filmov ako Šiesty zmysel (The Sixth Sense) či A.I.: Umelá inteligencia (A.I.: Artificial Intelligence) – Haleym Joel Osmentovi. Aj v tomto prípade ale bolo problémom, že Osment nebol rodený Brit, plus tiež zvážil jeho výzor a v neposlednom rade aj vek herca, ktorý v tom čase mal už 12 rokov.

Henry Caville, Kate Winslet aj samotná Rowlingová!

Tvorcovia filmu napokon toho správneho Pottera našli práve v Radcliffovi, čo sa napokon ukázalo ako veľmi správna voľba. Iného filmového Harryho si totiž dnes už dokáže predstaviť len málokto. Zaujímavé ale je, že podobne to bolo aj pri obsadzovaní ostatných postáv. Nechýbalo totiž veľa a mnohé z nich by taktiež vyzerali celkom inak.

Hagrida si napríklad mohol zahrať dnes už zosnulý herec a komik Robin Williams, profesor Snape mohol vyzerať ako Tim Roth, narcistického spisovateľa Gilderoya Lockharta zas mohol hrať Hugh Grant a Ian McKellen Dumbledora.

Tvorcovia ale kedysi zvažovali aj ďalšie zvučné mená Hollywoodu ako Tilda Swinton (mala hrať profesorku Trelawneyovú), Henry Caville (mohol hrať Cedrica Diggoryho), Rosamund Pike (mohla hrať Ritu Skeeterovú) a zahrať si v Potterovi mohla aj Kate Winslet. Pri nej sa špekulácie otvárali dokonca pri dvoch postavách – konkrétne vraj absolvovala stretnutia s tímom tvorcov kvôli stvárneniu Fleur Delacourovej aj Heleny Bystrohlavovej. Napokon sa však nedohodli.

O čosi zaujímavejšia je informácia, že vo filmovom spracovaní sa mala objaviť aj samotná autorka Harryho Potter – J. K. Rowlingová. Tá si údajne mala zahrať Harryho mamu Lily ešte v prvom filme. Napokon ale túto ponuku odmietla, pretože síce je matkou Harryho Pottera, nie je však herečka a bála sa, že zábery pokazí.