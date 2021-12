Všetko bude inak, tvrdí Kollár o Lengvarského návrhu lockdownu. Podoba ďalších opatrení ostáva nejasná

O lockdowne a protipandemických opatreniach dnes ráno rokovali predsedovia koaličných strán, preto si treba podľa šéfa poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Petra Pčolinského počkať, kým premiér alebo minister zdravotníctva oznámia nejakú dohodu.

Nejaká dohoda musí prísť, tvrdí Pčolinský

Nevylúčil, že rokovania budú pokračovať až do večera a definitívna verzia bude známa po rokovaní vlády. Tá bude zasadať v stredu 8. decembra. „Nejaká dohoda bude musieť byť. Končí nám dvojtýždňový lockdown. V týchto dňoch dochádza k prehodnoteniu. Máme tu nejaké odporúčania konzília, to znamená, že nejaká dohoda zajtra na vláde bude,“ povedal Pčolinský.

Prípadné povinné očkovanie hnutie Sme rodina odmieta. „Sme presvedčení, že ľudia by sa mali zaočkovať. Odporúčame im, aby sa zaočkovali, ale nie sme zástancovia toho, aby sme ľudí nútili pod hrozbou nejakých sankcií, aby sa očkovali,“ priblížil Pčolinský.

Dodal, že z právneho hľadiska má túto vec v rukách minister zdravotníctva a hlavný hygienik, ktorí také niečo vedia dať aj do vyhlášky. Sme rodina by to prekážalo. „To sa nedá vetovať, o tom sa nehlasuje,“ poznamenal Pčolinský. Za hypotetické považuje otázky, či by pre povinné očkovanie odišlo hnutie Sme rodina z vlády, alebo by žiadalo odchod Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) z funkcie ministra zdravotníctva.

Kollár hovorí, že všetko bude inak

Predseda strany Boris Kollár bol hosťom Braňa Závodského v jeho relácii na Rádiu Express, kde sa vyjadril k včerajšiemu návrhu ministra zdravotníctva Lengvarského, ktorý počíta s ďalšími troma fázami v boji s pandémiou. Boris Kollár povedal: “Všetko bude inak”. Ďalšie podrobnosti nepovedal s tým, že informovať o podobe opatrení bude dnes premiér Eduard Heger a minister Lengvarský.