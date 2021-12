Lengvarský navrhuje predĺžiť lockdown, obchody by pred Vianocami otvorili pre očkovaných a prekonaných

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa pred zasadnutím koaličnej rady postavil pred novinárov.

Minister predstavil tri fázy, ktoré predloží na rokovanie

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo návrh, ktorý by mal nasledujúce obdobie rozdeliť do troch fáz. Minister povedal, že situácia je aj napriek lockdownu stále veľmi vážna. Lengvarský predstavil 3 fázy, ktoré predloží členom vlády a budú o nich rokovať na Koaličnej rady.

Súčasnú podobu lockdownu predĺžiť do 16.12. (nejde o sprísňovanie, ale dodržiavanie aktuálnych opatrení). Budú sa snažiť kontroly ešte zintenzívniť. Minister vyzval Slovákov, aby necestovali, keď nemusia. A pokiaľ chcú stráviť pokojné Vianoce je potrebné znížiť mobilitu

Od 17.12. do 24.12. chcú otvoriť všetky obchody pre očkovaných a prekonaných, otvorili by sa aj bohoslužby. V režime základ by boli otvorené esenciálne obchody, pričom obuv už medzi nich nebude patriť

Od 25.12. do 9.1. chcú otvoriť hotely, reštaurácie, vleky, bohoslužby a fitnes v režime očkovaný/prekonaný a v niektorých prípadoch s negatívnym testom. Esenciálne obchody by stále fungovali v režime základ.

Minister opäť vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať, takisto odporúča, aby tí ktorí mohli, pracovali v režime home office. Pri školách by platilo to, čo doteraz, bolo by to na rozhodnutí regionálnych hygienikov.

Riaditeľ inštitútu zdravotných analýz Matej Mikšík povedal, že pokles mobility je viditeľný, ale nedosahuje úroveň, akú sme videli začiatkom roka. Stále však pokračuje rast pozitivity PCR testov, ktorá sa pohybuje okolo 38 percent, čo znamená, že každý 3 test PCR vychádza pozitívne.

Počet výjazdov ku covidovým pacientov klesol na úroveň približne spred troch týždňov. A to je prvý významnejší ukazovateľ, že situácia sa môže mierne zlepšovať. Uviedol Matej Mikšík. Záťaž na zdravotnícky systém je stále enormná, ďalší kritický bod je 3500 hospitalizovaných pacientov.

A ako sa zdá, rokovanie koaličnej rady bude zrejme dlhšie.

Hlavnou témou bude predĺženie lockdownu

Koaličná rada bude v pondelok podvečer hovoriť o ďalšom postupe pri tzv. lockdowne. Na stretnutí koaličných partnerov chce strana SaS hovoriť o prípadnom uvoľňovaní opatrení.

SaS chce otvoriť tému rozšírenia zoznamu esenciálnych prevádzok, odškodňovania prevádzok dotknutých lockdownom, režimu OTP v dopravných prostriedkoch či napríklad to, aby pri denných štatistikách bolo zverejňované, koľko ľudí infikovaných novým koronavírusom nie je zaočkovaných. Navrhnúť chce aj to, aby ministerstvo kultúry v spolupráci s RTVS vysvetľovalo vo vysielaní verejnoprávneho média hoaxy. Strana nemá jednotnú pozíciu na tému povinného očkovania.

Hnutie Sme rodina na otázky TASR, či podporí tvrdší a dlhší lockdown, ako pôvodne uviedol jeho predseda Boris Kollár, odpovedalo, že svoje návrhy najprv predstaví na koaličnej rade. “Bolo by to nekorektné voči koaličným partnerom,” doplnili z tlačového oddelenia.

Poslanec Národnej rady (NR) SR a bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) si myslí, že najsilnejšia vládna strana podporí návrh konzília odborníkov, ktoré navrhuje predĺžiť lockdown do 16. decembra. Odporúča zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu.

Odborníci navrhli aj nové opatrenie, ktorým je zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách. Zníženie mobility je podľa odborníkov najúčinnejším krátkodobým nástrojom na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.