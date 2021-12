Musíte ich vidieť: Rebríček 10 najlepších filmov roku 2021 z kín aj obľúbených streamovacích služieb

Takto v závere roka vám prinášame rebríček najlepších filmov, ktoré sa za posledných 12 mesiacov dostali do kín alebo na obrazovky streamovacích služieb. Ak milujete kvalitnú kinematografiu, tieto by ste si nemali nechať ujsť.

Konečne sme mali možnosť vidieť dlho očakávané filmy, o ďalšie sme zas prišli kvôli zatvoreným kinám, ktorých smutný scenár sa zopakoval aj ku koncu roka. Zaplátať túto stratu sa pokúšali streamovacie služby, ktoré prekonávajú svoju už vysoko nastavenú latku.

Musíme povedať, že sme sa dočkali niekoľkých mimoriadnych filmových počinov, pri ktorých si filmoví fanúšikovia prišli na svoje. Rebríček sme zostavovali na základe našich dojmov, hodnotení na IMDb, ČSFD alebo rebríčka Rotten Tomatoes.

10. V nemilosti (The Unforgivable)

ČSFD: 76 %

IMDb: 7,2/10

Na prvý pohľad ide možno o nenápadný film, ktorý sa však už niekoľko dní drží na prvých miestach rebríčka Top 10 na Netflixe. Recenzie o ňom hovoria ako o jednom z najlepších filmov roka a preto nesmie chýbať ani tu. Sandra Bullock stvárňuje hlavnú úlohu trestankyne, ktorá sa za mreže dostala kvôli vražde. Keď prichádza von, chce napraviť svoje chyby z minulosti a zmieriť sa so svojou sestrou. To však nie je také jednoduché, ako si možno myslela.

9. Nie je čas zomrieť (No Time to Die)

ČSFD: 77 %

IMDb: 7,4/10

Daniel Craig vo svojej najnovšej úlohe agenta 007 sa tento rok konečne dostal na plátna kín a dočkali sme sa odkladanej premiéry tejto snímky. Názory na výsledok sa medzi fanúšikmi líšia, podľa niektorých išlo o priemer, ďalší však zostali spokojní. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, toto zakončenie série patrí medzi najlepšie filmy roka, a preto nesmie chýbať v našom zozname. Minimálne je to skvelá akčná jazda, ktorá ako oddychovka nikdy neomrzí.

8. Cruella

ČSFD: 75 %

IMDb: 7,4/10

Emma Stone a Emma Thompson žiaria v Cruelle z dielne Disney, ktorá je zaujímavá po vizuálnej aj obsahovej stránke. Odohráva sa v prostredí Londýna počas punkrockovej revolúcie 70. rokov a túto atmosféru je tam aj cítiť. Ukazuje príbeh hlavnej darebáčky z príbehu o 101 dalmatíncoch, Cruelle de Vil. Konečne tak môžeme vidieť, ako sa zrodila, a to v mimoriadne zaujímavých kulisách módneho priemyslu, ktoré tu zohrávajú dôležitú úlohu.

7. Kráľ Richard: Zrodenie šampiónok (King Richard)

ČSFD: 77 %

IMDb: 7,6/10

Životopisná dráma s Willom Smithom v hlavnej úlohe sleduje skutočný príbeh Richarda Williamsa, trénera a otca dvoch svetoznámych tenistiek Venus a Sereny Williamsových, ktorým sa podarilo dostať až na vrchol. Ich príbeh je mimoriadne inšpiratívny a presne taký je v konečnom výsledku aj tento film. Zároveň je prvým v našom rebríčku, ktorý získal nominácie na Zlatý Glóbus za tento rok. Spoločnosť v kategórii Dráma mu robia snímky Belfast, CODA, Duna a Sila psa a niektoré z nich si hneď aj predstavíme.

6. Sila psa (The Power of the Dog)

ČSFD: 61 %

IMDb: 7,0/10

Napriek tomu, že medzi slovenskými a českými divákmi snímka Sila psa nezaznamenala priaznivé prijatie, o čom svedčia jej slabšie hodnotenia na webe ČSFD, ide o kritikmi oceňovaný film, ktorý stojí za to vidieť. V hlavnej úlohe hviezdi Benedict Cumberbatch, ktorý tu podľa niektorých recenzií zohráva svoju životnú úlohu. Komorná dráma spadajúca do westernového žánru vznikla v produkcii Netflixu.

5. V rytme srdca (CODA)

ČSFD: 81 %

IMDb: 8,1/10

Apple TV+ uviedol počas leta zaujímajú a mimoriadne silnú snímku. Je zasadená do prostredia nepočujúcej rodiny, kde je dievčatko Ruby spomedzi svojich blízkych jediná, ktorá počuje. Objaví v sebe mimoriadny talent, ktorý sa rozhodne rozvíjať – spev. Nie je to však vôbec jednoduché, uvedomuje si, že jej úlohou je stáť pri svojej rodine, ktorá je v rôznych situáciách odkázaná práve na ňu. Ak milujete kvalitné drámy a táto vám ušla, mali by ste to veľmi rýchlo napraviť.

4. Klan Gucci (House of Gucci)

ČSFD: 75 %

IMDb: 6,9/10

Lady Gaga a Adam Driver v hlavných úlohách rozohrali vo filme skutočný príbeh, ktorý sa ukrýva za luxusnou talianskou značkou Gucci. Hlavnú úlohu tu zohráva Maurizio Gucci – vnuk zakladateľa značky a Patrizia Reggiani, ktorá sa do Maurizia zamilovala. Zobrali sa, ich manželstvo však napokon skončilo katastrofou. Vyústilo až k vražde, ktorú zosnoval jeden na druhého. Snímka láka hereckým obsadením, zaujímavým príbehom aj kostýmami a najväčšie jej negatívum vidíme v tom, že mala mať slovenskú premiéru v deň, kedy sa kiná zatvorili.

3. Temná dcéra (The Lost daughter)

Posledný deň tohto roka Netflix uvedie snímku, ktorá podľa svojich hodnotení patrí medzi to najlepšie uplynulých mesiacov. Kritici pri nej jasajú a herečka Olivia Colman, ktorá v nej stvárnila hlavnú úlohu, získala nomináciu na ocenenie Zlatý Glóbus. Je nakrútená podľa knižnej predlohy Eleny Ferrante a odohráva sa v atraktívnom prímorskom prostredí. Tu sa stretávajú dve ženy, v ktorých spoločný kontakt otvára nepríjemné tajomstvá minulosti. Film si odniesol ocenenie z prestížnych festivalov a my sa ho už nemôžeme dočkať, preto sme ho zaradili do tohto rebríčka, kam podľa svojich úspechov nepochybne patrí.

2. Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home)

ČSFD: 91 %

IMDb: 9,0/10

Práve pri tomto filme môžeme byť smutní, že sú kiná u nás zatvorené. Kým od našich českých susedov prichádzajú mimoriadne pozitívne hodnotenia, ktoré aktuálne zaradili snímku medzi najlepšie vôbec podľa hodnotení na webe ČSFD, my ešte čakáme, kým si tento zážitok na plátne vychutnáme.

1. Duna (Dune)

ČSFD: 83 %

IMDb: 8,2/10

Začiatkom roka sme o ňom hovorili ako o jednom z najočakávanejších filmov, napokon sa naše očakávania naplnili a výsledok ich ešte aj prekonal, preto prvé miesto udeľujeme bez rozmyslu.

Adaptácia knižnej predlohy Franka Herberta pod taktovkou režiséra Denisa Villeneuvea je filmovým zážitkom, ktorý sme navyše ešte stihli vidieť na strieborných plátnach. Bolo by hriechom, ak by nie. Po vizuálnej stránke je snímka podmanivá, so skvelou hudbou a hviezdnym hereckým obsadením. K Dune iba toľko, že ak ste ju náhodou zatiaľ prehliadali práve kvôli žánru alebo pomalému tempu, o ktorom sa pri nej hovorí, rýchlo na to zabudnite. Duna vás vtiahne a celých jej 155 minút nebudete ani dýchať.