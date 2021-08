Vrah s motorovou pílou sa vracia: Litre krvi ale v kinách neuvidíme, pokračovanie kultového hororu uvedie Netflix

Hotový je už niekoľko mesiacov a jeho priaznivci na uvedenie v kinách netrpezlivo čakali. Nový diel kultovej hororovej série inšpirovanej skutočnými udalosťami však kinosály napokon úplne vynechá. Exkluzívne práva na distribúciu totiž kúpil streamovací gigant Netflix, ktorý ho uvedie na svojej platforme ešte tento rok. Informoval o tom web The Hollywood Reporter.

Pôvodný film Texaský masaker motorovou pílou (Texas Chainsaw Massacre) bol uvedený ešte v roku 1974 a dodnes je považovaný za jeden z najlepších hororov, aké kedy vznikli. Inšpirovaný je skutočným prípadom kanibalistického vraha a tento príbeh s veľmi nízkym rozpočtom na plátna kín priviedol ikonický režisér Tobe Hooper. TMMP mnohí považujú za film, ktorý zmenil hororový žáner, preto sa k jeho ďalším dielom a remakom pristupovalo len veľmi opatrne. Žiaden z nich však už úspech aj tak napodobniť nedokázal.

Kiná vynechá, pôjde rovno na Netflix

Najnovšie sa o to pokúsi priame pokračovanie pôvodného filmu pod názvom Texas Chainsaw Massacre, ktoré má príbehom nadviazať tam, kde skončil úplne prvý diel. Ako, to zatiaľ nevedno. Vďaka Netflixu však na to, aby sme to zistili, nebudeme musieť čakať dlho. Odohrávať sa bude o niekoľko rokov neskôr.

Chystaný sequel totiž kiná vynechá a poputuje rovno do knižníc predplatiteľov, keďže najznámejšia spomedzi streamovacích služieb kúpila exkluzívne distribučné práva.

Pokračovanie vznikalo v Bulharsku

Snímka vznikala pod režisérskou taktovkou Davida Blue Garciu (režíroval napríklad triler Tejano) a nakrúcala sa v Bulharsku. Producentami snímky sú Feder Alvarez (režisér úspešného a vydareného projektu Don’t Breathe) a Rodolfo Sayagues. O scenár sa postaral nováčik Chris Thomas Devlin.

Tím tvorcov sa v novom filme snažil zachovať odkaz pôvodného filmu, pričom verní zostanú aj nechutným scénam. Keďže hlavným zlosynom je vrah s motorovou pílou v rukách, ktorý si vyrába masky z tvárí svojich obetí, rozhodne bude krv v tomto filme tiecť potokom.

V hlavných úlohách sa tentokrát predstavia Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Jacob Latimore a Moe Dunford. Konkrétny dátum premiéry nového Texaského masakru motorovou pílou zatiaľ Netflix nezverejnil. Podľa dostupných informácií by to ale malo byť niekedy koncom tohto roka.