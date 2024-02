Vodiči, zvýšte pozornosť: Takéto budú ceny benzínu a nafty v najbližších dňoch. Pozrite, aký vývoj očakáva analytik

Na zlacňovanie na našich čerpacích staniciach si budeme musieť ešte počkať. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ceny benzínu aj nafty sa budú pohybovať naďalej nad 1 eurom a 60 centami. Výrazné zdražovanie analytik neočakáva.

Ceny sa nehýbu

Analytik 365.bank Tomáš Boháček pre domáci trh s palivami ponecháva neutrálny výhľad s miernym náklonom pre pokles cien benzínu. „Súčasné nastavenie faktorov tak bráni výraznejšiemu pohybu cien v jednom smere a zdá sa, že najbližšie obdobie prinesie skôr bočné pohyby cien ropy s vysokou volatilitou, kým sa na trhu nevyjasní, ktorý vplyv preváži,“ povedal pre SITA Boháček.

Podľa údajov Štatistického úradu SR, sa v šiestom týždni tohto roka priemerné ceny natural 95 oktánového benzínu pohybovali na 1,602 eura za liter a 98-oktánového benzín za 1,792 eura za liter (mínus 4 eurocenty na liter). Cena nafty sa medzitýždenne nezmenila a v priemere sa predávala za 1,591 eura za liter.

Ceny ropy pokračovali v minulom týždni v raste a posunuli sa na trojmesačné maximá. Severomorský benchmark Brent poskočil o vyše dve percentná na 83,5 dolára a texaská ropa WTI si pripísala vyše trojpercentný zisk a zatvárala tesne nad 79 dolármi.

Stojí za tým geopolitická situácia

Hlavným faktorom rastu cien komodity bolo podľa Pánisa pokračovanie zvýšeného bublania geopolitického napätia na Blízkom východe. „Obchodníci preto preferovali dlhé pozície (= stávky na rast) ropy najmä pred víkendom, ak by nepokojná situácia okolo Pásma Gazy, Libanonu či húsijských raketových útokov na obchodné lode počas neho ďalej eskalovala,“ dodal Pánis. Plusom pre ropu boli podľa neho aj prvé signály, že výrobná aktivita v svetovej ekonomike sa stabilizovala a začína sa postupne odrážať.

Ropný trh zásadne nereagoval na aktualizovaný výhľad ropného trhu podľa Medzinárodnej energetickej agentúry, ktorá predikuje slabý rast dopytu a naopak pokračovanie rastu ťažby najmä mimo kartelu OPEC+ v tomto roku, čím by mal vzniknúť previs ponuky. „Prispel k tomu aj fakt, že OPEC vo svojej vlastnej novej analýze očakáva viac napätý ropný trh, kde by naopak rast dopytu mal predbiehať rast ponuky s vyústením do deficitného trhu,“ konštatoval Pánis.

Ceny elektrickej energie pre nabíjanie elektromobilov, boli podľa vykazovaných úrovní ŠÚ SR v šiestom týždni roka rovnako bez zmeny. Cena za 1 kWh AC, DC a Ultra ostala pri úrovni 0,41 eura, 0,55 eura a 0,69 eura. Cena elektrickej energie na pre nás benchmarkovej burze v Prahe sa medzitýždenne opäť výrazne znížila o takmer 5 percent na 75,17 eura za megawatthodinu, čo je úroveň z leta 2021.

„Dá sa povedať, že prirážky cien v súvislosti s vývojom na Ukrajine už z trhu úplne vymizli. Ceny prúdu pre nabíjanie to však nateraz ovplyvňovať nebude, keďže viazanosť dodávateľských kontraktov je dlhšia, ako sme pôvodne očakávali. Na druhej strane je to pre dlhodobé ceny znamenie, že v krátkej budúcnosti bude cena elektronabíjania opäť o niečo atraktívnejšia,“ uzavrel Boháček.