Voda zaplavila domy, vypla elektrinu aj zabíjala: Nezvyčajne silná jarná búrka spôsobila škody, hlásia aj nezvestných

Tri obete si v Taliansku vyžiadali silné dažde, ktoré priniesla jarná búrka na sever krajiny. V niektorých oblastiach Álp medzitým zaznamenali až meter nového snehu a problémy s dopravou i výpadkami elektriny hlásili aj vo Francúzsku a Švajčiarku. Informovala o tom v piatok agentúra AFP, píše TASR.

Pri meste Vicenza v Benátsku našli v piatok telá 64-ročného muža a jeho 33-ročného syna, ktorí išli pomáhať so záchrannými prácami po prudkých lejakoch, ich auto však strhol prúd vody. Vo štvrtok našli 92-ročného muža mŕtveho v jeho zaplavenom dome v regióne Piemont, oznámili hasiči.

Vo francúzskom lyžiarskom stredisku Val Thorens utrpela žena infarkt po tom, ako ju zasypala lavína, informovali miestni predstavitelia. V obci Tignes úrady obyvateľom nariadili, aby zostali doma, keďže v noci tam napadalo viac ako 1,1 metra snehu.

Vo viacerých oblastiach vyhlásili najvyšší stupeň výstrahy pred lavínami, čo viedlo k uzavretiu niektorých lyžiarskych stredísk. Vo švajčiarskom meste Sion tiež vyzvali 36 000 ľudí, aby nevychádzali von. Vo všetkých troch krajinách boli uzavreté mnohé cesty vzhľadom na popadané stromy a riziko zosuvov.

Heavy snow fall in Val-d’Isère in Savoie in the French Alps near the Italian border this morning pic.twitter.com/35pWVgBrGs

Do tunela Mont Blanc medzi Francúzskom a Talianskom zakázali vstup ťažkým nákladným vozidlám, ktorých desiatky tak museli čakať na diaľnici. Zasiahnutá bola aj železničná doprava a v jednom čase bolo bez elektriny vyše 3300 domov vo Francúzsku a 5000 domácností v Taliansku.

„Hasiči pokračujú v pátraní po dvoch nezvestných,“ napísali talianski hasiči v piatok na platforme X. Podľa predbežných informácií sú nezvestnými otec a syn, ktorých auto odniesla voda v meste Vicenza. Mnohé cesty vo všetkých troch krajinách boli uzavreté pre popadané stromy alebo riziko lavín.

Ťažké nákladné vozidlá mali zakázané používať hlavný tunel Mont Blanc medzi Francúzskom a Talianskom a desiatky, ktoré nemohli prejsť tunelmi, uviazli na diaľnici A43 spájajúcej Taliansko a Francúzsko. Búrka negatívne ovplyvnila aj železničné spojenie, pričom v Savojsku bez elektriny zostalo viac ako 3 300 francúzskych domácností.

Avalanche Drama in the French Alps!

Yesterday, several massive avalanches thundered down in the French Alps — and in Sainte-Foy, Sébastien Roure had a terrifyingly close call. He was under a paravalanche tunnel when an avalanche roared right overhead!

An orange alert is still in… pic.twitter.com/cIQdo6ROup

— Kernow Weather Team (@KWTWeather) April 18, 2025