Vo Vysokých Tatrách vyhlásili mimoriadnu situáciu: Obľúbený turistický chodník je vážne poškodený

Vo Vysokých Tatrách platí mimoriadna situácia. Platí kvôli poškodenému chodníku z Hrebienka smerom na Rainerovu chatu, informujú noviny.sk.

Primátor Vysokých Tatier mimoriadnu situáciu vyhlásil dnes 8. novembra o 9:30. Urobil tak kvôli poškodenému chodníku z Hrebienka smerom na Rainerovu chatu, pričom ešte nie je jasné, či sa chodník uzatvorí úplne. Je možné, že ho uzatvoria iba čiastočne, všetko bude závisieť od počasia a zosuvu, ktorý pokračuje.

Miesto posudzujú odborníci

To, či je vážne poškodený úsek červeno značeného turistického chodníka medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou vo Vysokých Tatrách bezpečný, posúdia odborníci. Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko pre TASR potvrdil, že v stredu (8. 11.) by mali prísť situáciu skontrolovať a vyhodnotiť pracovníci Horskej záchrannej služby a Technickej univerzity v Košiciach. Chatár Peter Petras upozornil, že táto trasa je dôležitá najmä pre horských nosičov a je nevyhnutné, aby ostala zachovaná.

Aj za použitia dronov podľa Majka odborníci preskúmajú chodník i širšie okolie. „Mali by posúdiť aj rizikovosť skál nad chodníkom a sú zároveň kompetentní rozhodnúť, či je chodník bezpečný pre návštevníka, alebo nie. Univerzita v minulosti robila aj výskum v tejto oblasti, majú záznamy, ako sa sutiny v tých dolinách pohybujú,“ uviedol Majko.

Na Rainerovu chatu vedú dve turistické trasy, patria medzi najvyťaženejšie v Tatrách a podľa Petrasa musia ostať obe zachované. „Turisti si predĺžia cestu k nám o 20 minút cez Bilíkovu chatu a vodopády, pre nich to nebude zložité, ale nosiči by mali veľký problém nosiť tou spodnou trasou,“ skonštatoval. Nie je to podľa neho prvýkrát, čo došlo k zrúteniu časti chodníka, vždy sa však našlo riešenie.