Vo vlaku vytiahol penis a začal pred ženami masturbovať. Úd si prekrýval ruksakom, na videu aj tak vidieť, čo robí

Známy slovenský profil na sociálnych sieťach zverejnil ďalší otrasný prípad sexuálneho obťažovania v prostriedku hromadnej dopravy. Okrem príbehu troch žien, ktorých sa nikto nezastal, profil zverejnil aj video muža, ktorý vo vlaku pred nimi masturboval.

Prípad sa stal ešte počas leta. Trojica žien pristúpila do vlaku v Žiline a prisadli si k neznámemu mužovi. Ten sa mal v tom momente okamžite začať seubauspokojovať, píše na sociálnej sieti profil @stop_catcalling_now. Tento profil je známy tým, že zverejňuje príbehy žien, ktoré boli rôznymi spôsobmi sexuálne obťažované alebo zneužívané.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @stop_catcalling_now

„Na vedľajšej stoličke sedel hnusný starý chlap, ktorý sa začal obšťastňovať v momente, ako sme si sadli,“ popísala nepríjemnú udalosť jedna zo žien, ktoré ju zažili. Nevadilo mu ani to, že bol podvečer a celý vagón bol riadne osvetlený. Bolo ho teda vidieť.

Pred tromi ženami masturboval v preplnenom vagóne

Podľa slov žien chlap v masturbovaní pokračoval celú cestu. Myslel si, že ho nie je vidieť, keďže si rozkrok celý čas prikrýval ruksakom. „Okoloidúci, samozrejme, nič neurobili,“ povedali ženy. Celý incident sa im tiež podarilo zachytiť na videá či fotografie.

Ženy ale situáciu nenechali tak a po nepríjemnom zážitku išli za sprievodkyňou vlaku. Celú vec jej opísali a tá potom išla za chlapom, no kým prišla, stihol sa postaviť a tváril sa, že sa nič nestalo. Ženy tiež požiadala, aby jej videá a fotografie s jeho tvárou poslali. „Ospravedlnila sa nám, že sme niečo také museli zažiť a povedala, že sa to bude ďalej riešiť,“ dodali.

No aj keď si mysleli, že to bolo naposledy, čo tohto muža videli, mýlili sa. Jedna zo žien popísala, že o týždeň neskôr po nepríjemnom zážitku rovnakého muža stretla jej kamarátka rovnakého muža a robil presne to isté, čo pri nich. „Jej sa to ale stalo počas bieleho dňa,“ vysvetlili ženy.

Profil @stop_catcalling_now sa venuje zverejňovaniu príbehov Sloveniek, ktoré sa stali obeťami alebo svedkyňami sexuálneho obťažovania. Celé video z opisovaného incidentu zverejnili na Twitteri.

Ak muža na videu poznáte, respektíve ste boli svedkami podobných incidentov, kontaktuje políciu.