Tieto krajiny hlásia, že doteraz nezaznamenali ani jeden prípad covidu. Je to vôbec možné?

Turkménsko ako jedna z mála krajín vo svete hlási, že za takmer 2 roky celosvetovej pandémie nezaznamenala ani jeden jediný pozitívny prípad ochorenia Covid-19. Pravdivosť tohto tvrdenia je však prinajmenšom otázna. O kuriozite informoval portál CNN.

Turkménsko je krajina bývalého bývalého sovietskeho bloku, kde žije takmer 6 miliónov ľudí. Ide o jednu z piatich krajín, ktoré doteraz nenahlásili prípad ochorenia na Covid-19. Spoločníkov mu tak robia Severná Kórea, Tonga, Tuvalu a Nauru. Posledné tri menované sú však malé a mimoriadne izolované ostrovy, a tak sa tomu ešte dá uveriť.

Turkménsko má svojského prezidenta

V prípade Severnej Kórei a Turkménska je to však už s dôveryhodnosťou horšie, čo tvrdia aj aktivisti. Severnú Kóreu vám zrejme netreba predstavovať. V krajine vládne extrémne tvrdí komunistický režim, ktorý si nepripustí žiadne pochybenia.

V Turkménsku však od roku 2006 vládne prezident Gurbanguly Berdymukhamedov. Ten má v krajine obrovský vplyv a presadil aj veľa kontroverzných zákonov, medzi ktoré napríklad patrí absolútny zákaz predaja tabakových výrobkov. Taktiež prezradil, že jeho správy o covid situácii v krajine nie sú v žiadnom prípade falošné. V skratke, vládne veľmi svojským spôsobom.

Iný názor ale majú nezávislí aktivisti. Krajina podľa nich už bojuje so silnou treťou vlnou a nemocnice začínajú byť preplnené. Prezident si vraj len chce zachovať svoju popularitu. Ruslan Myatiev, editor portálu Turkmen News tvrdí, že má dôkazy o najmenej 60 úmrtiach spôsobených covidom, ktoré sú absolútne nepriestrelné.

“Turkménsko sa miesto akceptovania situácie a spolupráce s medzinárodnou komunitou rozhodlo strčiť hlavu do piesku, “ prezradil Myatiev. CNN poskytla turkménskej vláde priestor na vyjadrenie, no nedočkali sa žiadnej odpovede. Treba navyše podotknúť, že Turkménsko má s Iránom dlhú štátnu hranicu. Irán je jednou z najviac zamorených krajín sveta. Prenos choroby do krajiny prezidenta Berdymukhamedova je tak extrémne pravdepodobný, ba až istý.

Na druhú stranu však treba priznať, že krajina existenciu Covidu-19 nepopiera a prijala rôzne protipandemické opatrenia. Takisto je tu schválená ruská vakcína Sputnik V a obyvatelia sa tak môžu dať zaočkovať. Vláda nedávno vyčlenila na boj s pandémiou 20-miliónov dolárov.