Vo Francúzsku na narodilo prvé dieťa žene, ktorá podstúpila transplantáciu maternice. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na nemocnicu, v ktorej pôrod prebehol.

Takéto pôrody sú extrémne ojedinelé, ale nie bezprecedentné. Transplantácia maternice je špičkovým chirurgickým zákrokom a podstupujú ju ženy, u ktorých je tento orgán poškodený alebo ktoré ho nemajú.

A baby has been born following a uterus transplant for the first time ever in France, the hospital treating mother and baby sayshttps://t.co/IMEjI5a0Fg

— AFP News Agency (@AFP) February 17, 2021