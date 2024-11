Vláda údajne plánuje projekty za miliardy eur: Chce ich realizovať bez súťaže, PS upozorňuje na kroky Ráža a Kaliňáka

Vláda Roberta Fica po 13-tich rokoch pri moci prináša v doprave pseudoriešenia, ktoré len prehlbujú ich zlyhania a zadlžujú Slovensko. Ich nové plány sú alarmujúce, ak budú projekty za viac ako miliardu eur utajené, môžu skončiť ako korupčné schémy, varoval podpredseda Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek.

Peniaze sa údajne nevyužili

“Za ten čas, čo boli pri moci, mohli postaviť diaľnicu do Košíc z eurofondov, čo sú peniaze prakticky zadarmo. Všetci okolo nás tak urobili – stačí sa pozrieť do Poľska. Mali by postavené, vybavené a zaplatené. Smer ale eurofondy preflákal a diaľnica do Košíc je v nedohľadne. A teraz, keď nám padajú mosty na hlavu, idú situáciu riešiť cez rozpočet obrany a čínske investície. Utajene, bez súťaže a veľmi pochybne,” zdôraznil Valášek.

Odborník PS na dopravu Martin Pekár upozornil na podozrenie, že sa minister dopravy Ráž s ministrom obrany Kaliňákom chystajú vyhlásiť časti dopravnej infraštruktúry za strategicko-obranné. Zneužiť pritom chcú ohrozenie v podobe vojny na Ukrajine.

“Ide o rekonštrukcie za viac ako miliardu eur. Hrozí, že sa časti železničnej infraštruktúry na trase Bratislava-Košice až na ukrajinskú hranicu a vybrané diaľničné úseky, budú stavať v utajenom režime. Tým pádom by mohli rekonštrukcie zadať bez súťaže čínskym investorom, alebo komu uznajú za vhodné. Otvorilo by to priestor na novú korupčnú schému obrovských rozmerov,” varuje Pekár.

Pozornosť by mali upriamiť inam

Namiesto nereálnych plánov na budovanie infraštruktúry s čínskymi firmami by sa minister Ráž mal zamerať napríklad na prepojenie na poľskú železničnú alebo cestnú sieť, ktoré sú špeciálne dôležité pre východ Slovenska.

“Aj na ďalší megalomanský sen ministra Ráža za 1,7 miliardy eur, tunel Karpaty, majú vraj technológiu opäť len Číňania. To, samozrejme, nie je pravda. Napriek tomu v Smere chystajú špeciálne memorandum s Čínskou stranou. Bez súťaže je už de facto rozhodnuté, kto bude stavať najdrahší tunel v Strednej Európe,” vyhlásil Pekár.

Poslankyňa NR SR Darina Luščíková upozornila, že ani sám minister nevie, či tunel popod Karpaty ľudia vôbec potrebujú. Napriek tomu sa doň chystajú investovať peniaze, ktoré sú potrebné inde.

“Upchatých miest na Slovensku pribúda a pre mnohých z nás sú kolóny kvôli zlému stavu ciest každodennou realitou. 59 mostov na cestách prvej triedy je v havarijnom stave, pričom v roku 2003 to bol iba jeden. Čo robili Ficove vlády za 13 rokov svojho vládnutia? Mosty mohli opravovať postupne a rozpočet by to takmer nepocítil. Teraz, keď štát nemá peniaze, chcú situáciu zachraňovať cez čínske investície. Tie nás ale nezachránia. Naše cesty, mosty aj železnice potrebujú jasnú stratégiu. No tú vláda Roberta Fica nevie zabezpečiť,” uzavrela Luščíková.