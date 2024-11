Ďalšie pochybenie polície: Bývalého kriminalistu obvinili z vraždy jeho družky, pre procesnú chybu ho museli prepustiť

Krajský súd v Trnave začiatkom augusta prepustil z väzby niekdajšieho príslušníka Kriminálneho úradu finančnej správy Juraja C. Ten bol obvinený z vraždy svojej partnerky Cyntie S. Muž policajtom tvrdil, že je nevinný a jeho družka spáchala samovraždu. Za jeho prepustením má byť procesná chyba.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa zistení Denníka N, ktoré získal na základe uznesenia, ktorým krajský súd prepustil obvineného na slobodu, viacero vecí v prípade nesedí.

Cyntia zmizla v polovici júla. Po tom, ako ju niekoľko dní hľadala rodina a pátrali po nej aj policajné zložky, sa na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Dunajskej Strede objavil Juraj C. 21. júla nahlásil, kde sa zmiznutá žena nachádza.

Tvrdil, že jeho družka spáchala samovraždu, že ju našiel a spanikáril. Vyšetrovateľ však skutočnosti vidí inak. Cyntia mala byť zaškrtená lanom a Juraj mal jej telo niekoľko dní skrývať. Na otázku, prečo nenahlásil, že je jeho partnerka mŕtva, odpovedal: „Panika, stres, nič viac. Ja nikdy nikomu som neublížil. Nikdy na mňa nikto nemohol povedať, žiadneho násiláka.“

Mala sa stať chyba v procese

Podľa vyšetrovacieho spisu bol muž „roztržitý, rozprával veľmi nezrozumiteľne, pomaly, ako keby nevnímal okolie okolo seba“. Ako uvádza Denník N, Juraj policajtom prezradil, kde je jeho družka. Priznal, že je mŕtva a súhlasil s tým, že im ukáže, kde je jej telo.

Keďže bol muž statnejšej postavy, policajti sa obávali o bezpečnosť a rozhodli sa mu nasadiť putá. To vidieť aj na kamerových záznamoch. Tu prípad naráža na prvý problém, ktorý zrejme spôsobil, že sa bývalý kriminalista dostal na slobodu ešte pred ukončením vyšetrovania – na nasadenie pút nemali zákonný dôvod.

Po nasadení pút sa policajti spolu s mužom presunuli pred garáž jeho domu vo Veľkom Mederi, kde žil spolu so Cyntiou a deťmi. Telo ženy našli zabalené v igelitových vreciach, skryté za posteľami vo vnútri garáže. V uznesení o vznesení obvinenia sa uvádza, že bolo presne 21:00.

Juraj C. vo vyjadrení doručenom krajskému súdu uvádza, že na mieste zotrvali asi 5 minút. Potom ho mali policajti odviezť na policajné riaditeľstvo do Dunajskej Stredy. V dome pokračovali kriminalisti s obhliadkou až do nasledujúceho dňa.

V spise však stojí, že Juraja policajti oficiálne zadržali ako podozrivého z vraždy v pondelok 22. júla o 11:55. Vyšetrovateľ muža obvinil 23. júla a 24. júla doručila prokurátorka sudcovi návrh na jeho vzatie do väzby. Dôvodom mali byť obavy z marenia vyšetrovania či ovplyvňovania svedkov.

Juraj C. bol okresným súdom vzatý do väzby. Obvinený podal sťažnosť. Krajský súd ho „ihneď“ prepustil – o dva týždne – na slobodu. Dôvodom je, že dozorujúca prokurátorka nepodala návrh na vzatie do väzby včas.

Ako upozorňuje Denník N, policajt a prokurátor majú na doručenie návrhu na väzbu len 48 hodín od zadržania osoby. V tomto prípade lehota uplynula skôr, ako prokurátorka návrh doručila súdu.

Prokuratúra sa odvoláva na pochybenie policajtov. Prokurátorka odkazovala na to, že vyšetrovateľ obvineného zadržal v pondelok 22. júla a dovtedy voči nemu „neboli použité žiadne donucovacie prostriedky a ani nebola žiadnym spôsobom obmedzená jeho osobná sloboda“, povedal Mojmír Huna z Krajskej prokuratúry v Trnave. To však nie je pravda.

Problémom sú už spomínané putá, ktoré boli mužovi nasadené v nedeľu večer, kedy prišiel vypovedať na políciu. V spise sa táto informácia však neuvádza.