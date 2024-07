Vláda konečne koná: Špeciál prevezie dvoch slovenských pacientov z USA a jedného z Číny

Vládny špeciál prevezie na územie SR dvoch slovenských pacientov z USA a jedného z Číny. Do Číny by mala letka vyraziť 27. júla, v prípade pacientov z USA by sa repatriácia mala uskutočniť 1. augusta. TASR o tom informovali z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

O spomínaných slovenských pacientoch, ktorí potrebujú prevoz na Slovensko, sme už viackrát písali. Jedným zo spomínaných Slovákov je zrejme Denis. Slovenský študent Denis hospitalizovaný s vážnymi poraneniami hlavy v Číne prednedávnom po viac ako mesiaci otvoril oči.

Ďalšou pacientov je pravdepodobne Alexandra, ktorá ležala v USA v kóme. Na jej prevoz sa dokonca skladali ľudia, pretože postoj ministerstva nevyzeral pre rodinu nádejne. Rezort hľadal dôvody, prečo do USA neposlať lietadlo a vyzdvihoval napríklad fakt, že nejde o krízu v dôsledku živelnej katastrofy, vojny či podobnej hroznej udalosti, ale o prípad individuálneho nešťastia.

Správu aktualizujeme.