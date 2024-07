Slovenku, ktorá ležala v USA v kóme, môže domov dopraviť len vládny špeciál. Ministerstvo v tom vidí problém, je to nákladné

Slovensko sa skladá na vládny špeciál pre 25-ročnú Alexandru, ktorá v decembri minulého roka havarovala na mopede v Nikarague. Podľa ministerstva vnútra by takýto prevoz stál asi 100-tisíc eur a je mimoriadne komplikovaný.

Ako pre interez uviedol hovorca rezortu Matej Neumann, minister Matúš Šutaj Eštok sa týmto prípadom intenzívne osobne zaoberá. Do úvahy však podľa Neumanna treba brať viacero okolností, a to napríklad fakt, že nejde o krízu v dôsledku živelnej katastrofy, vojny či podobnej hroznej udalosti, ale o prípad individuálneho nešťastia.

„V minulosti boli takéto lety schvaľované s podmienkou úhrady prevádzkových nákladov žiadateľom či poisťovňou, ktorú by mali zástupcovia pacienta kontaktovať. Hodinové priame prevádzkové náklady na najvyužívanejších letiskách sa pohybujú v rozmedzí 2360 – 5300 eur. Pri letoch a návratoch osobitnej povahy dlhších ako 10 hodín môžu celkové náklady dosiahnuť aj 100-tisíc eur,“ vysvetľuje Neumann.

Lietadlo môže vykonávať mimoriadne lety bez úhrady prevádzkových nákladov napríklad s cieľom zmierniť následky krízových situácií doma i v zahraničí, pri pátraní, na humanitárne účely, pri preprave bezpečnostných zložiek, alebo pri eskortách osôb v prípade nemožnosti vykonať eskortu komerčným letom.

Situácia je podľa vnútra komplikovaná

Ako informuje portál TV Noviny, Alexandra po havárii upadla do kómy, letecky bola transportovaná do nemocnice vo Filadelfii v USA a vo februári ju previezli do rehabilitačného centra.

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach medzičasom vyjadrila súhlas s jej hospitalizáciou po návrate na Slovensko. Prevoz komerčným letom však nie je možný a vládny špeciál je podľa rezortu vnútra drahý, navyše by si vyžadoval špeciálne vybavenie.

Napriek tomu, že ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že je na prevoz Alexandry pripravené, zabezpečilo zdravotnícky personál na repatriačné lety i medicínske a technické zariadenie a čaká na súhlas ministerstva vnútra, stále nie je jasné, či lietadlo po Slovenku pošlú, alebo nie.

Vnútro argumentuje tým, že v prípade samostatných žiadateľov, ako je Alexandra Horkavá, sú tieto lety osobitnej povahy vždy posudzované individuálne.

Rozhodnutie vyslať špeciál závisí aj od vyjadrení odborníkov z oblasti medicíny a záchranárstva, ktorí by na základe informácií o stave pacientky mali vyhodnotiť, či je transportu schopná. Rovnako tak je nutné určiť, s akým tímom a medicínskym vybavením by sa po ňu letelo.

„MV SR disponuje iba jedným lietadlom, ktoré sa dá prerobiť na medicínske účely, pričom treba brať do úvahy aj jeho technickú a prevádzkovú dostupnosť,“ ozrejmil Neumann.

Háčik je však podľa neho aj v tom, že v prípade samostatných žiadateľov nie je možné nasadiť spomínaný modul leteckej pomoci, keďže ide o prípad individuálneho nešťastia, nie krízu v dôsledku živelnej katastrofy, vojny či podobnej hroznej udalosti, ktorá zasiahla skupinu občanov SR alebo EÚ.

„Pri príprave takýchto transportov prebieha komunikácia so záchranármi, ktorí sú bežne vysielaní na výjazdy počas služieb, čiže je potrebné ich na niekoľko dní uvoľniť. Okrem toho je potrebné nastaviť celý program letu a získať potrebné povolenia,“ pokračuje ďalej hovorca rezortu s tým, že ide o dlhý let a posádka musí po prílete na miesto absolvovať predpísaný oddych. V zásade možno hovoriť o približne troch až štyroch kalendárnych dňoch trvania transportu.

Išlo o reprezentáciu

Interez sa ministerstva vnútra pýtal aj na nedávne lety vládnym lietadlom na šampionát EURO 2024. Špeciál letel niekoľkokrát do Nemecka s tým, že ani jeden z vládnych politikov vopred neohlásil služobnú cestu. Rezort vtedy argumentoval tým, že išlo o podporu reprezentujúceho mužstva a že súčasťou cesty mali byť napríklad stretnutia s primátorom Frankfurtu alebo so zástupcami belgickej vlády.

Využitie štátneho lietadla na tieto účely má byť podľa vnútra v súlade s interným nariadením upravujúcim žiadosti a schvaľovanie letov. „Lietadlá leteckého útvaru sú využívané na prepravu najvyšších ústavných činiteľov, pre potreby ostatných ministerstiev a na vykonávanie iných letov ako napríklad repatriačné či humanitárne lety, lety za účelom záchrany ľudského života alebo reprezentácie štátu,“ tvrdí.

Na palube lietadla, ktoré letelo do Frankfurtu nad Mohanom, však okrem troch ministrov sedeli aj dvaja podpredsedovia parlamentu, dvaja štátni tajomníci a asi 20 zástupcov viacerých ministerstiev. O akú formu reprezentácie štátu teda išlo napríklad v prípade Andreja Danka, sme sa ale nedozvedeli. Aj keď sú predstavitelia SR oprávnení využívať vládny špeciál v súvislosti s plnením osobitných pracovných povinností, v systéme NR SR pri predsedovi SNS nie je dodnes evidovaná žiadna zahraničná pracovná cesta.