Slovák Denis konečne otvoril oči: Viac ako mesiac ležal v bezvedomí v Číne po tom, ako sa nešťastne zranil

Slovenský študent Denis, ktorý je s poraneniami hlavy hospitalizovaný v Číne, po viac ako mesiaci otvoril oči. Doteraz bol v bezvedomí, dátum jeho prevozu domov zatiaľ nie je známy.

Mužovi rodičia sa s pozitívnou správou ozvali redakcii portálu tvnoviny.sk. Keď otvoril oči, videl, že sú pri ňom a opýtal sa ich, kde je.

26-ročný Denis študoval v Hongkongu. V závere štúdia išiel na výlet do Číny, počas ktorého sa zranil na eskalátoroch a dezorientovaný mal naraziť hlavou do idúceho autobusu. Muž má síce uzavreté zdravotné poistenie, no len v Hongkongu, pre Čínu neplatí. Jeho hospitalizácia a veci s ňou súvisiace, sú pre jeho rodinu finančne náročné.

Denisov prevoz na Slovensko vládnym špeciálom je v štádiu riešenia. Jeho otec rozumie úkonom spojeným s prevozom, no čakanie sa mu zdá pridlhé. Ministerstvo zdravotníctva pre tvnoviny.sk vysvetlilo, že sú pripravení na prevoz pacienta na Slovensko a aktuálne čakajú na určenie konkrétneho termínu.