Vláda Kazachstanu začala Borata využívať vo svoj prospech. Slávnou komédiou propagujú svoju krajinu

Kultovú dokumentárnu komédiu Borat v hlavnej úlohe s komikom Sacha Baron Cohenom predstavovať netreba. Jej prvý diel i nedávne pokračovanie na seba strhli nemalú porciu pozornosti a práve toto sa rozhodla využiť vo svoj prospech aj samotná krajina, z ktorej fiktívna postava reportéra pochádza. Kazachstan začal na propagáciu svojho turizmu používať práve hlášky z úspešného filmu.

Aj keď si Sacha Baron Cohen a tvorcovia okolo jeho dokumentárnej komédie Borat z Kazachstanu nemiestne strieľajú a krajinu označujú všelijakými negatívnymi prívlastkami, tamojší obyvatelia si z toho ťažkú hlavu nerobia. Vedia, že to filmári (ne)myslia tak úplne vážne a ide najmä o zábavu. Borat v podstate priniesol Kazachstanu slávu a to sa teraz krajina pri príležitosti premiéry pokračovania snímky rozhodla využiť vo svoj prospech, informuje web The Guardian.

Kazachstan is very nice!

Cohen ani v najnovšom počine Borat Subsequent Moviefilm hanlivými prívlastkami Kazachstan nešetrí. O krajine hovorí ako o mizogynickej, antisemitickej a homofóbnej, samozrejme, najmä v medziach humoru. Tí, ktorí Kazachstan navštívili totiž vedia, že aj táto krajina má čo turistom ponúknuť. A keďže práve Borat Kazachstan nemálo preslávil, rozhodli sa tamojší predstavitelia turizmu využiť komédiu na reklamu.

Kairat Sadvakassov, podpredseda kazašskej rady pre cestovný ruch, sa so svojím tímom rozhodol Kazachstan propagovať práve nezabudnuteľnými hláškami samotného Borata. V novom videu tak na všetko krásne v krajine existuje „jedinečná“ a trefná odpoveď „Very nice“. Práve táto fráza totiž podľa Sadvakassova „ponúka dokonalý opis turistického potenciálu Kazachstanu krátkym a nezabudnuteľným spôsobom“.

Kampaň od Američana

„Príroda Kazachstanu je veľmi pekná, jedlo je veľmi chutné a aj jeho ľud, aj napriek Boratovým vtipom, je jedným z najmilších na svete. Boli by sme radi, keby každý Kazachstan zažil na vlastnej koži jeho návštevou v roku 2021 a zistil, že Boratova domovina je krajšia, než si mysleli,“ uviedol Sadvakassov portálu The Huffington Post.

Boratova hláška „Very nice!“ (v preklade „Veľmi pekné!“) sa nesie takmer celým videom, ktorým sa Kazachstan rozhodol propagovať svoj turizmus a nalákať návštevníkov na nezvyčajnú dovolenku. Neboli to však obyvatelia Kazachstanu, kto navrhol, že práve Boratove hlášky môžu byť perfektným spôsobom, ako krajinu spropagovať medzi turistami.

Ideu pre kampaň vnukol Američan menom Dennis Keen, ktorý sa do Kazachstanu dostal vďaka stredoškolskému výmennému programu a ktorý neskôr študoval s kazašských profesorom na univerzite Stanford. Keď sa potom Keen ocitol doma počas koronavírusovej pandémie, mal dosť času vymyslieť spôsob, ako Kazachstan spropagovať. Výsledkom boli štyri zhruba 12-sekundové reklamné spoty. Pozrieť si ich môžete vo videu pod článkom.