Vláda chce zrušiť veľkú časť okresov. Takto vyzerá nová mapa slovenských regiónov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky už od roku 2021 pracuje na novom rozložení slovenských regiónov, vďaka ktorému by zanikli desiatky okresov a vznikli viaceré megaokresy, informuje DenníkN.

Päť krajov

Vláda plánuje podľa získaných informácií zrušiť okresy ako Komárno, Galanta, Sobrance či Detva, namiesto ktorých by vznikli nové megaokresy ako Bratislava, Trnava a Nitra. Ide o zmeny, ktoré sú súčasťou plánu reformy verejnej správy ministerstva vnútra.

Spomínané plány však ešte nie sú definitívne a aj keby boli, poverená Hegerova vláda by ich podľa DenníkaN presadzovala len veľmi ťažko. Počet okresov by sa znížil zo 79 na 46. Zanikli by aj kraje. Namiesto súčasných ôsmych by ich Slovensko malo len päť: Bratislavský kraj, Západoslovenský (s hlavným mestom Nitra), Severoslovenský (hlavné mesto Žilina), Stredoslovenský (hlavné mesto Banská Bystrica) a Východoslovenský (hlavné mesto Košice).