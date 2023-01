Víťazi Darwinovej ceny za rok 2022: Vojak s nepriestrelným Macbookom či pastor, čo chcel chodiť po vode

Darwinova cena je pomenovaná po britskom prírodovedcovi a zakladateľovi evolučnej biológie, Charlesovi Darwinovi. Ide o ironické ocenenie pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o zlepšenie ľudského genofondu tým, že sa z neho sami odstránili hlúpym spôsobom, píše sa na stránke, ktorá každoročne zverejňuje tie najbizarnejšie prípady.

Autori cynického ocenenia pomenovanom po jednom z najväčších vedcov všetkých čias, Charlesovi Darwinovi, vyberajú každý rok niekoľko „víťazov“, ktorí prišli o život pri tých najbizarnejších momentoch. Ceny sa odovzdávajú najmä za kuriózne privodenie smrti, kedy ľudská hlúposť predbehne zdravý úsudok. Kandidátov je počas roka stále viacero, no do finálneho výberu sa dostanú len niektorí, píše web Darwinawards.

Za rok 2022 je to 7 prípadov, ktoré autori ceny neváhali okomentovať s poriadnou dávkou irónie, aj keď ide o stratu ľudského života. Hitom uplynulých 12 mesiacov sa stal ruský vojak, ktorý si na Ukrajine vybral z nepriestrelnej vesty balistický plát, ktorý zabezpečuje spomínanú ochranu pred guľkami a nahradil ho ukradnutým Macbookom.

Ukrainian soldier says that he was about to take off the vest plate of a dead Russian soldier but then realized that the Russian had already replaced it with looted MacBook Air. pic.twitter.com/bt0V5OfbGr

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 4, 2022