Adept na Darwinovu cenu? Muž tvrdil, že je imúnny voči hadiemu jedu. Po jednom bozku sa stalo, čo nečakal

Svetové spravodajstvo v súčasnosti síce ponúka najviac správ týkajúcich sa celosvetovej pandémie, aj napriek tomu sa sem-tam objavia aj nezvyčajné príbehy o ešte nezvyčajnejších ľuďoch. Príkladom je 62-ročný rodák z Filipín, ktorý o sebe tvrdil, že je imúnny voči hadiemu jedu. Keď chcel svoju „superschopnosť“ ukázať zvedavcom, stalo sa to, čo mnohí predpokladali a on nečakal.

Aj keď by sa mohlo zdať, že adeptov na známu Darwinovu cenu, ktorá oceňuje svojich nositeľov in memoriam, keďže ide o cenu za najhlúpejšiu smrť, je málo, opak je pravdou. Do tohtoročného výberu ľudí, ktorí ľudský genofond obohatili tým, že sa z neho sami odstránili veľmi svojou hlúposťou, sa s veľkou pravdepodobnosťou dostane aj 62-ročný Bernardo Alvarez z Filipín.

Hadí jed ho zabiť nemohol, stal sa presný opak

Ten dlhé roky tvrdil, že je imúnny voči hadiemu jedu, a tak ho ľudia z jeho susedstva vždy volali na pomoc, keď sa u nich doma nejaký nebezpečný plaz objavil, informuje agentúra Profimedia.

Odvážny Bernardo prišiel na pomoc jednej rodine v meste Mangalda na ostrove Luzon aj 9. júla tohto roku, keď ich v dome ohrozovala nebezpečná kobra filipínska. No a tak, ako s každým svojím úlovkom, aj s týmto sa po odchyte zvedavým okoloidúcim chcel pochváliť.

Svoju najnovšiu korisť hrdo ukazoval, pričom to zašlo až tak ďaleko, že naznačoval, ako chce nebezpečného hada pobozkať. No keď si hlavu kobry filipínskej pritisol k blízkosti úst, had ho nešťastne uhryzol.

S výkrikom hada odhodil a krátko na to sa zrútil na zem, upadol do bezvedomia a umrel.

Bernardovu smrť pomstili

Rozhnevaní obdivovatelia Bernarda, samozrejme, útok na svojho hrdinu pomstili a hada zabili. Úbohému Bernardovi by však už nikto pomôcť nedokázal. Kobra filipínska totiž patrí medzi najjedovatejšie hady na svete. Jej toxíny útočia priamo na dýchací systém svojej obete a zabíjajú ju do pár sekúnd až minút.

Aj napriek nešťastnému koncu si však Filipínčania budú Bernarda pamätať ako hrdinu, ktorý dokázal skoliť nejedného hada. Je im pritom úplne jedno, že napokon všetkých len vodil za nos a svoju imunitu voči hadiemu jedu len predstieral.

