Vitajte v podzemnom raji: Slovensko má tisíce jaskýň, po pandémii ich znovu otvárajú

Na Slovensku máme tisíce jaskýň. O drvivej časti z nich väčšina z nás netuší, a tak to aj ostane. Sú totiž ťažko dostupné, ukryté, neprístupné. Niekoľko desiatok jaskýň však v našich horách navštíviť môžeme. Najkvalitnejší a najväčší zážitok získavame v tých, ktoré prehliadame spolu s výkladom sprievodcu. Veľa ich nie je, každú z nich sa však oplatí navštíviť.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) v rámci uvoľňovania opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou koronavírusu opätovne povolil sprístupnenie jaskýň, informoval o tom Denník N. Informáciu nám potvrdila aj Správa slovenských jaskýň (SSJ), ktorá prevádzkuje 13 sprístupnených jaskýň na našom území. Po „zelenej“, ktorú vydal ÚVZ SR, sa SSJ musí pripraviť na otvorenie jaskýň, urobiť by tak mohli v priebehu dvoch týždňov. Otvoriť by sa mali všetky jaskyne spravované SSJ, počas leta tak budeme môcť dosýta objavovať jedinečné podzemie našej krajiny.

Belianska jaskyňa

Na území Tatranského národného parku sa nachádza len jediná sprístupnená jaskyňa, a to tá v najvýchodnejšej časti Belianskych Tatier. Belianska jaskyňa je dlhá 3,5 kilometra, čo je oproti najdlhšej jaskyni na území Tatier zanedbateľné číslo. Neprístupná jaskyňa Mesačný tieň totiž meria viac ako 31 km. Napriek tomu má Belianska jaskyňa návštevníkom čo ponúknuť, a to napríklad Hudobnú sieň, kde sa v minulosti pre dokonalú akustiku konalo aj niekoľko koncertov, sintrové vodopády, viaceré jazierka a ďalšie formy jaskynnej výzdoby.

Demänovská jaskyňa slobody

Podľa informácií, ktoré na svojom webe uvádza SSJ, je Demänovská jaskyňa slobody najnavštevovanejšou jaskyňou na Slovensku. Nachádza sa na severnej strane Nízkych Tatier a spolu s ďalšími jaskyňami vytvára najdlhší jaskynný systém v našej krajine. Demänovské jaskyne majú spoločne totiž neuveriteľných 41 463 metrov. Demänovská jaskyňa slobody okrem iného ponúka napríklad Veľký dóm, ktorý patrí k najrozmernejším podzemným sprístupneným priestorom na Slovensku, a v ktorom môžete obdivovať podzemné riečisko Demänovky a bohatú jaskynnú výzdobu. Samotná jaskyňa je dlhá minimálne 11 kilometrov, sprístupnené sú dva okruhy, ktorých dĺžka dosahuje dokopy približne 3 300 metrov.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa je najväčšou zaľadnenou jaskyňou na Slovensku. To však nie je zďaleka všetko. Patrí tiež k najvýznamnejším zaľadneným jaskyniam na svete, vďaka čomu je zaradená aj do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dobšinská ľadová jaskyňa bola ako prvá v Európe umelo osvetlená a ešte koncom 19. storočia sa tu konalo aj verejné korčuľovanie, a to aj počas letných mesiacov. Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza v Slovenskom raji, v tesnej blízkosti neprístupnej Stratenskej jaskyne, s ktorou bola zrejme v minulosti prepojená. Mimochodom, v Stratenskej jaskyni sa nachádza aj Rozprávkový dóm, najväčší známy podzemný priestor na Slovensku.

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Neďaleko Rožňavy sa v Slovenskom rudohorí nachádza skutočný svetový unikát. Ochtinská aragonitová jaskyňa patrí medzi jediné tri jaskyne svojho druhu na svete a je jedinou sprístupnenou jaskyňou s aragonitovou výzdobou v Európe. Ochtinskú jaskyňu pritom objavili celkom náhodne v polovici storočia pri razení prieskumnej štôlne. K sprístupneniu bolo potrebné vybudovať 145 metrov dlhý prístupný tunel, ktorým dnes do priestorov unikátnej jaskyne prichádzajú turisti.

Domica

Jaskyňa Domica je najdlhšou jaskyňou Slovenského krasu. Nachádza sa na slovensko-maďarskom pohraničí a spoločne s jaskyňou Baradla na území Maďarska vytvára unikátny jaskynný komplex zapísaný do svetového prírodného dedičstva. Výzdobou patrí Domica k najkrajším jaskyniam na Slovensku, jej atraktivitu ešte posilňuje podzemná riečka Styx, po ktorej sa návštevníci (ak to vodný stav dovoľuje) môžu počas prehliadky plaviť. Domica je okrem prírodného unikátu aj významným archeologickým náleziskom.

Driny

Na území západného Slovenska sa nachádza len jedna sprístupnená jaskyňa. A síce v porovnaní s ostatnými nedisponuje veľkými a mohutnými jaskynnými priestormi, ponúka jedinečnú a mimoriadne pestrú výzdobu. Driny je puklinovou jaskyňou, ktorú vymodelovali zrážkové vody prenikajúce do podzemia systémom puklín. O prvé prieskumné cesty sa v jaskyni Driny postarala skupina, v ktorej sa okrem iných nachádzal aj Štefan Banič, známy vynálezca padáku.

Ďalšie sprístupnené jaskyne v správe SSJ: Brestovská jaskyňa

Bystrianska jaskyňa

Demänovská ľadová jaskyňa

Gombasecká jaskyňa

Harmanecká jaskyňa

Jasovská jaskyňa

Važecká jaskyňa Iné sprístupnené jaskyne s prehliadkou: Krásnohorská jaskyňa

Zlá diera

Bojnická hradná jaskyňa

Malá Stanišovská jaskyňa

Jaskyňa mŕtvych netopierov