Vírusu sa telo tak skoro nezbaví. Opičie kiahne sa rozširujú, prvá krajina zaviedla 21-dňovú karanténu

Svetové médiá denne už takmer týždeň informujú o narastajúcom počte nových prípadov opičích kiahní. Zo Spojených štátov, Kanady, Austrálie sa dostali aj do Európy, pričom prvý prípad nahlásila v utorok aj susedná Česká republika. Krajiny sú v pozore, prvá zaviedla až 21-dňovú karanténu.

Keďže počet prípadov opičích kiahní v Spojenom kráľovstve v utorok vzrástol na 71, objavili sa správy, že ľudia postihnutí vírusovým ochorením môžu byť v skutočnosti infekční ešte dlho po zahojení chrást a vyrážok.

Štúdia publikovaná časopisom Lancet Infectious Diseases, z ktorej cituje plátok Mirror, odhalila trpkú pravdu o teórii, že pacienti s opičími kiahňami nie sú infekční už v momente, keď sa vyzdravia a zmiznú im kožné vyrážky.

Správa Lancet sa zamerala na sedem ľudí, ktorí mali opičie kiahne – blízkeho príbuzného vírusu pravých kiahní – v Británii v rokoch 2018 až 2021, pričom všetky prípady boli spojené s Afrikou.

Žiadny z pacientov nezomrel ani nepotreboval intenzívnu starostlivosť, ale niektorí boli prijatí do nemocnice ako preventívne opatrenie, aby sa zabránilo akémukoľvek ďalšiemu prenosu.

Doktor Hugh Adler, výskumný pracovník na liverpoolskej School of Tropical Medicine, povedal: „Vidíme, že vírus zostáva pozitívny v hrdle a krvi počas trvania choroby a pravdepodobne aj dlhšie po vymiznutí vyrážky. Nevieme, či to znamená, že títo pacienti sú infekční alebo infekčnejší dlhšie, ale informuje nás to o biológii choroby.“

Deti v Európe už nie sú rizikovou skupinou

Lekárka Catherine Houlihanová z Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva a University College London dodala: „Počas predchádzajúcich prepuknutí opičích kiahní boli pacienti považovaní za infekčných, až kým všetky lézie nevymizli. V týchto siedmich prípadoch v Spojenom kráľovstve bolo šírenie vírusu pozorované najmenej tri týždne po infekcii,“ uviedla.

Odborníci tiež rozptýlili obavy rodičov z toho, že deti sú najnáchylnejšou skupinou, ktorá môže rýchlo ochorieť. Pediater David Porter, ktorý zastáva pozíciu pediatrického poradcu pre infekčné choroby v Alder Hey Children’s NHS Foundation Trust pripustil, že prípady u detí v Spojenom kráľovstve sú zriedkavé.

„Ako rodič s dieťaťom, u ktorého by sa mohla objaviť vyrážka, si nemyslím, že by sa rodičia v tejto fáze mali obávať, že ide o opičie kiahne, pretože vidíme veľmi nízky počet prípadov. A vo všetkých predchádzajúcich prepuknutiach, ktoré sa vyskytli mimo Afriky za posledných niekoľko rokov, sme zaznamenali veľmi zriedkavé počty prípadov u detí, takže to bolo prevažne u dospelých,“ vyjadril sa Porter.

Štúdia tiež naznačuje, že niektoré antivírusové lieky môžu mať potenciál skrátiť symptómy a znížiť dobu, počas ktorej je pacient nákazlivý. Výskum, ktorý sa zaoberal aj súčasnou epidémiou v Británii došiel k záveru, že väčšina zo 71 prípadov bola zachytená ​​v komunite gayov a bisexuálnych mužov.

Karanténa na 21 dní

Prvá krajina, ktorá zaviedla karanténu kvôli opičím kiahňam, je Belgicko. Tamojšie úrady vyhodnotili situáciu ako nebezpečnú najmä po víkende, kedy bol ohlásený štvrtý prípad ochorenia. Karanténa na 21 dní zatiaľ platí len pre tých, ktorým bola infekcia potvrdená. Pre ich okolie sa odporúča maximálna zodpovednosť a ostražitosť voči rizikovejším skupinám.

„Infikované osoby budú musieť ísť do kontaktnej izolácie, kým sa zranenia nezahoja (o tom dostanú konkrétne pokyny od ošetrujúceho lekára),“ tvrdí jedna z verzií belgického vládneho oznámenia preložená z holandčiny.

Treba si však dať pozor na infekčnú dobu, keďže podľa vyššie uvedenej štúdie sa nákazlivosť nevytratí spolu s vyrážkami. Okrem Belgicka odporúčajú izoláciu aj Spojené kráľovstvo a Nemecko, pričom obe krajiny zatiaľ nezaviedli povinnú karanténu.