Vírus dokážu identifikovať skôr, ako sa objavia príznaky. Fínskym psom udelili cenu “Psích hrdinov”

Štyrom psom vycvičeným na hľadanie potenciálnych prípadov nákazy novým koronavírusom, ktorých nasadili na letisku v Helsinkách, fínsky psí klub v stredu udelil špeciálnu cenu “psích hrdinov”. Informáciu priniesla agentúra DPA.

Cenu udeľuje klub psom, ktorí pomohli zachrániť jeden alebo viac ľudských životov. Podľa slov predsedu predstavenstva psieho klubu Harriho Lehkonena “prítomnosť psov na letisku a ich výkon pozitívne ovplyvnil blaho byt ľudí po celom svete”.

Vírus detekujú skôr, ako má človek príznaky

Špeciálne cvičené psy sú schopné identifikovať vírus u ľudí skôr, ako sa objavia príznaky. Vírus dokážu zachytiť z omnoho menšej vzorky ako tej, ktorá je potrebná pri sterových testoch. Pes potrebuje na identifikáciu vírusu od desať do sto molekúl vírusovej RNA, zatiaľ čo materiál, ktorý sa používa na výrobu PCR testov, potrebuje až 18 miliónov takýchto molekúl.

Štyri psy do akcie nasadili od septembra a budú v nej pokračovať do konca roka. Cestujúci sa po príchode na helsinské letisko môžu nechať dobrovoľne otestovať, pričom im pomocou obrúska odobratý ster z pokožky na krku, ten sa následne vloží do pohára, ktorý oňuchá určený pes.

Dokážu identifikovať aj rakovinu

Ak dá pes signál, že je výsledok pozitívny, pasažiera odvedú na miesto, kde mu budú poskytnuté zdravotné informácie. Dvaja zo štvorice psov sa v minulosti zúčastnili na projekte, ktorý bol zameraný na detegovanie rakoviny pod záštitou fínskej firmy Wise Nose.

Podľa šéfky firmy Wise Nose Susanny Paavilainenovej reagovali zamestnanci letiska a pasažieri na štvoricu cvičených psov pozitívne. Štyria psí hrdinovia nesú mená Kossi, Miina, Et a Valo.