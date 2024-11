Vieme, ako prebiehajú rekonštrukcie Banky Lásky, a kedy bude znovu otvorená: Exkluzívne vyjadrenie od spoluzakladateľa múzea

Unikátne múzeum Banky Lásky získalo pozornosť celého sveta, keď sa v roku 2021 stalo finalistom v súťaži Európske múzeum roka. Jeho jedinečný koncept uchovávania symbolov lásky však čelil obrovskému ohrozeniu po ničivom požiari 18. marca 2023. O aktuálnom dianí a plánoch do budúcna sme sa rozprávali so spoluzakladateľom Banky Lásky Igorom Brossmannom, ktorý nám prezradil zaujímavé zákulisné informácie.

Požiar, ktorý vznikol v podkroví budovy mimo oficiálnych priestorov banky, zničil podkrovie, historické trámové stropy a takmer celú expozíciu. Príčinou bol pravdepodobne elektrický skrat spôsobený poškodenými káblami. S najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený hlodavcami, a to kunami. Silný vietor požiar rozšíril a budova, zapísaná na zozname UNESCO, utrpela rozsiahle škody. Zachoval sa len Trezor lásky, ktorý stále uchováva symboly lásky návštevníkov. „Hovoríme, že múry zhoreli, ale láska zostala,“ uviedol spoluzakladateľ Banky Lásky Igor Brossmann.

Medzičasom sa Banka Lásky objavila aj na titulke prestížneho amerického denníka New York Times, a to na sviatok svätého Valentína.

Nešťastná udalosť vyvolala širokú vlnu solidarity

Okamžite po vzniku požiaru vznikla verejná zbierka na platforme Donio, z ktorej Banka Lásky do dnešných dní nedostala ani cent. Z tohto dôvodu tam prebieha vyšetrovanie a momentálne Banka Lásky podáva na túto tému podnet na Národnú banku Slovenska, ako na príslušnú inštitúciu. „V kontraste s touto skúsenosťou sme veľmi vďační, že z verejnej zbierky, ktorú na transparentnom účte organizovalo mesto Banská Štiavnica, sme dary od občanov dostali.“ Na obnovu Domu Maríny ako národnej kultúrnej pamiatky poskytlo Ministerstvo kultúry SR mimoriadnu dotáciu vo výške 3 miliónov eur. Podmienkou je dokončenie rekonštrukcie budovy do konca roka 2025.

„Dotácia je len na budovu národnej kultúrnej pamiatky, čiže na tehly, múry, strechu. Na Banku Lásky, ktorá je zážitkovou expozíciou v tejto budove, nepôjde z dotácie ani euro. Budovu samotnú zrekonštruujeme do určeného dátumu, aby sme splnili podmienky dotácie. Samotnú expozíciu Banky Lásky riešime mimo tejto dotácie, z vlastných zdrojov. Nejaké zdroje máme a zároveň aj naďalej hľadáme ďalšie zdroje,“ povedal Brossmann.

Nová podoba banky prekoná naše očakávania

Po požiari to podľa slov spoluzakladateľa vyzeralo tak, že poškodenie budovy je menšie. Ale neskôr po dôkladnejšej obhliadke sa ukázalo, že rekonštrukcia budovy, ktorá je národnou pamiatkou, bude oveľa rozsiahlejšia. Takže Banka Lásky bude zatvorená dlhšie, ako predpokladali. „Myslím si, že to kým otvoríme, bude trvať ešte minimálne dva roky.“

Plány na znovuotvorenie sú ambiciózne, zakladatelia tohto unikátneho múzea sú presvedčení, že expozícia po znovuotvorení bude ešte výnimočnejšia. „Veríme, že tie veci, ktoré chystáme, budú ešte úžasnejšie ako ľudia očakávajú. Pred požiarom sme mali pre návštevníkov otvorenú iba menšiu polovicu domu. Teraz by sme radi otvorili celý dom. Expozície, ktoré boli medzi našimi návštevníkmi obľúbené alebo najviac obdivované, zostávajú. V tejto chvíli však nechcem prezrádzať konkrétnosti, pretože je to všetko ešte stále v štádiu príprav. Môžem len povedať, že odvtedy, ako sme Banku Lásky otvárali pred 8 rokmi, sa veľa zmenilo. Teraz máme veľa nových skúseností. Preto si myslíme, že to po znovuotvorení bude o úroveň lepšie,“ prezradil nám spoluzakladateľ projektu.

Získa Banka Lásky titul Európskeho múzea roka 2027?

Pre zakladateľov Banky Lásky je pri rekonštrukčných prácach najväčšou motiváciou ich sen do budúcnosti. „Máme aj takú víziu. Keďže sme boli nominovaní na Európske múzeum roka 2021, tak keď otvoríme, už nebudeme len nominovaní, ale to aj vyhráme. To by bola úplná topka. Myslím si, že myšlienka Banky Lásky ďaleko prekračuje Banskú Štiavnicu. Preto si vieme predstaviť, že pobočky slovenskej Banky Lásky budú po celej Európe aj po celom svete. A na to potrebujeme silného finančného partnera, ktorého v tejto chvíli hľadáme.“