Vidíte na obrázku farebné guľôčky? Váš zrak a mozog vás opäť oklamali, realita vás prekvapí

Optické ilúzie ľudí fascinujú. Dokážu oklamať náš mozog a niekedy sa musíme veľmi premáhať, aby sme vlastne videli naozaj to, čo je na obrázku či v animácii zobrazené. A rovnako je to aj s touto optickou ilúziou.

Tieto levitujúce guľôčky sa na prvý pohľad javia farebne. Sú červené, fialové či zelené. V skutočnosti ale týchto 12 guľôčok je jednej farby, a to nevýrazného béžového odtieňa, uvádza portál Science Alert.

Podľa tvorcu obrázka, Davida Novicka, profesora na Texaskej univerzite v El Paso, zmenšovaním obrázka sa táto ilúzia zveličuje a naopak, zväčšovanie obrázka efekt minimalizuje. Preto, ak chcete túto ilúziu pochopiť, pozrite sa na ňu zblízka.

Prečo však gule vnímame inou farbou ako v skutočnosti sú? Toto skreslenie vychádza z javu známeho ako Munker-Whiteova ilúzia, uviedol Novick pre Live Science.

Ilúzia funguje preto, lebo “naša ostrosť tvaru je lepšia ako naša ostrosť farieb, čo znamená, že tvary vnímame podrobnejšie a farby menej detailne”, uviedol Novick.

Aj keď sa obrysy všetkých guľôčok javia identické, farebne sa prekrývajú alebo sa asimilujú v susedných priestoroch, vysvetľuje autor. Konkrétne sa farba guľôčok “stiahne” bližšie k farbe pruhov predchádzajúcich cez ne. Na tomto obrázku cez guľôčky prechádza skupina zelených, červených a modrých pruhov, ktoré deformujú vnímanie ich skutočného odtieňa.

Ilúzia sa spolieha na odtieň prúžkov v popredí, nie na farby v pozadí za guľami. Ak sa odstránia pruhy, ilúzia zmizne a zostanú len rovnaké béžové guľôčky.

Your image, with all colours whose Lab color distance from (RGB) #f5c882 is in the 20th percentile or greater, replaced by #ffffff. pic.twitter.com/3iSN8P2ZEE

— Jon Seymour (@jonseymour) June 15, 2019