Video ukazuje, čo vidia, počujú a prežívajú ľudia so schizofréniou. Jednoduchá nie je ani návšteva obchodu

Psychické stavy spojené so schizofréniou sú často opisované ako desivé. Touto chorobou podľa Rethink Mental Illness trpí 1 zo 100 ľudí a jej symptómy môžu byť ako pozitívne, tak aj negatívne. Autori simulácie sa bežným ľuďom rozhodli priblížiť, čo môže pacient trpiaci schizofréniou zažívať aj pri bežnej návšteve obchodu.

Bežná návšteva obchodu

Na video, ktoré vyšlo na YouTube kanále Scissus Animus a doposiaľ nazbieralo takmer milión zhliadnutí, upozornil portál Unilad. Podľa toho, čo vidíme, sa pre človeka trpiaceho schizofréniou môže na veľmi nepríjemnú situáciu obrátiť aj návšteva supermarketu. V simulácii môžeme počuť väčšie množstvo hlasov, pričom človek reaguje na rôzne podnety, ktoré by sa mohli pre zdravého človeka zdať zanedbateľné.

Hlasy pacienta väčšinou urážajú, zhadzujú a snažia sa navodiť pocit, že život a činnosti v ňom nemajú zmysel. Situácia sa neupokojuje ani po príchode domov a môžeme počuť, že človek trpiaci touto psychickou poruchou „nikdy nie je sám.“ Vskutku desivá predstava sa, bohužiaľ, v mnohých prípadoch zakladá na pravde.

Čo na videu bolo skutočné?

Vo všeobecnosti, vzhľadom na rôzne podoby a štádiá tejto psychickej choroby, je náročné určiť, čo pacienti individuálne prežívajú. Na virálnu simuláciu ale reagovala aj populárna youtuberka Laureen, ktorá vedie svoj kanál Living Well With Schizophrenia. Vo svojom videu opísala, ktoré časti tejto simulácie sa dajú považovať za relevantné.

Youtuberka potvrdila, že ľudia trpiaci schizofréniou sú citlivejší na bežné vonkajšie podnety. Celkom presne to údajne zachytáva situácia zo začiatku simulácie, kde okolo človeka prebehne dieťa. V pôvodnom videu môžeme počuť zmes hlasov, ktoré sa striedajú, no konkrétne Laureen počuje len jeden hlas a v tých najhorších momentoch by to definovala ako dialóg. Okrem iného potvrdila, že dobre boli zachytené aj interakcie s inými ľuďmi.

Odkazy na sebapoškodzovanie mohli pôsobiť trocha prehnane, no podľa youtuberky je pri tejto chorobe veľmi ľahké podľahnúť rôznym, často negatívnym naratívom. Globálne ale zhrnula, že video zachytáva schizofréniu pomerne hodnoverne a aspoň čiastočne tak dokáže iným ľuďom priblížiť, čo prežíva pacient postihnutý touto psychickou chorobou.