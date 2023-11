Vianoce budú tento rok skromnejšie, tvrdia odborníci. Ľudia kupujú deťom menej hračiek, najdôležitejšie je pre nich jedlo

Ježiško bude mať tento rok na Vianoce zrejme menej práce, ako zvyčajne, keďže spotrebitelia v USA aj v Európe pri nákupoch uprednostňujú potraviny a tzv. základné položky. Uviedli to svetoví výrobcovia hračiek a odborníci z odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Spotrebitelia na celom svete zápasia s vysokou infláciou a pomalým hospodárskym rastom. Očakáva sa, že tohtoročná vianočná nákupná sezóna, ktorá sa začína čiernym piatkom na konci novembra, bude zvlášť náročná pre maloobchodníkov, ktorí predávajú iné ako základné tovary.

Najdôležitejšie je jedlo

Bábiky Barbie, akčné figúrky Transformers a autá Hot Wheels sú stále na vrchole zoznamu detských želaní, mnohí rodičia si ich však tento rok nemôžu dovoliť. „Najdôležitejšie pre ľudí počas týchto sviatkov bude mať na stole jedlo pre rodinu,“ povedal Isaac Larian, generálny riaditeľ výrobcu bábik Bratz MGA Entertainment.

Výrobcovia hračiek Hasbro a Mattel už tiež varovali pred slabšími predajmi. A konečné výsledky by mohli byť ešte horšie, ako sa očakáva, uviedli pre agentúru Reuters manažéri štyroch výrobcov hračiek a experti. Larian odhaduje, že globálne vianočné tržby jeho firmy budú v porovnaní s minulým rokom nižšie o 10 – 12 %.

Aj Nic Aldridge, riaditeľ spoločnosti Bandai, ktorá vyrába virtuálne zvieratá Tamagoči, sa domnieva, že tohoročný odbyt pred Vianocami bude slabší ako minulý rok. Predpovedá tiež ďalšie znižovanie cien, keďže maloobchodníci sa snažia zbaviť starších produktov.

V očakávaní nižšieho dopytu a v dôsledku nadmerných zásob si mnohí maloobchodníci tento rok objednali menej produktov ako zvyčajne. To však tiež znamená, že produkty, po ktorých je dopyt, sa môžu rýchlo vypredať. Čierny piatok poskytne maloobchodníkom prvý náhľad.

Trh s hračkami klesá

Dovoz hračiek do USA klesol za tri mesiace do konca augusta 2023 v dolárovom vyjadrení medziročne o 32 % podľa údajov firmy Panjiva zo S&P Global Market Intelligence. To je zvyčajne kľúčové obdobie z hľadiska objednávania vianočných zásob. Dodávky po mori, merané počtom kontajnerov, sa v septembri znížili o 8 %.

„Trh s hračkami po celý rok klesá,“ skonštatoval Florian Sieber, generálny riaditeľ nemeckého výrobcu hračiek Simba. Dopyt zo strany spotrebiteľov v Európe je nižší ako minulý rok a pritom už minulý rok bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom slabší, dodal Sieber.

Podľa Frédérique Tuttovej z dátovej firmy Circana však predaj hračiek môže na poslednú chvíľu ožiť. Za prvých deväť mesiacov 2023 síce klesol medziročne o 7 % v krajinách, ktoré sleduje, ale očakáva, že tri týždne pred Vianocami sa zvýši.

„Na hračky budú vyčlenené nejaké peniaze,“ poznamenal Jerry Storch, generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Storch Advisors a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Toys-R-Us a Hudson ‚s Bay Co. „Ale je to realita že tento rok sa nepredá toľko hračiek ako minulý rok,“ dodal.